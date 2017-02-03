Восемь видов пособий проиндексированы в Омской области с 1 февраля

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2

Подробную информацию по получению и индексации пособий при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком до полутора лет можно получить по телефону Минтруда: 37-40-09.

С 1 февраля 2017 года Постановлением Правительства Российской Федерации пособия семьям с детьми, включая единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, проиндексированы на 5,4%. Таким образом, в регионе возросли размеры восьми видов пособий.

Почти на 1 тысячу рублей увеличилось единовременное пособие при рождении ребенка – 18 802 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком после индексации составило 3 525 рубля за первого малыша. Стоит отметить, что в Омской области данное пособие получают почти 5,5 тысячи человек. За второго и последующих ребятишек чуть больше 7 тысяч рублей получают пособие более 10 тысяч мам. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 14 102 рубля.

При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше семи лет и детей, являющихся братьями и сестрами, с 1 февраля выплачивается 143 669 рублей. На 7 360 рублей увеличилось и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

В 2016 году в Омской области такой мерой социальной поддержки воспользовались семьи, усыновившие 34 ребенка с особенностями развития. В остальных случаях усыновления сейчас выплата составляет почти 19 тысяч рублей. Ранее единовременное пособие при приеме ребенка на воспитание в семью получили 1007 семей,

- рассказали в Облправительстве.

Напомним, для получения пособия гражданам следует обращаться в многофункциональные центры по месту жительства, а необходимый перечень документов можно найти на сайте Министерства труда и социального развития региона. Подробную информацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону справочно-консультационной службы: 37-40-09.