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Омские полицейские задержали 16-летнего изготовителя кастета
Вчера, 2 февраля, в Омске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который незаконно изготавливал оружие.
Вечером полицейские задержали его на улице Бархатовой за нарушение режима пребывания несовершеннолетних в темное время суток в общественных местах без сопровождения взрослых.
Стражи порядка спросили у парня, есть ли у него с собой что-либо запрещенное, на что подросток ответил, что в кармане его куртки находится кастет.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых предмет у него был изъят, несовершеннолетний был доставлен в отдел полиции, туда же вызвали его родителей,
- рассказали в областном УМВД.
Задержанный объяснил, что кастет изготовил в начале января самостоятельно из расплавленного свинца. Экспертиза причастность изъятого предмета к оружию ударно-раздробляющего действия подтвердила.
Отметим, по части 4 статьи 223 Уголовного кодекса РФ незаконное изготовление холодного оружия наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет. Однако лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье, от уголовной ответственности освобождается.
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