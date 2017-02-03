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Пуховики GEOX вошли в ТОП-7 товаров повышенного качества
Роскачество провело очередное исследование марок мужских пуховиков. В рамках веерного исследования была изучена продукция 69 торговых марок по 57 параметрам качества и безопасности. Как сообщает ведомство, испытывались самые популярные у россиян торговые марки из России, Вьетнама, Италии, Америки, Турции, Гонконга, Канады и Молдавии стоимостью от 3 тысяч до 50 тысяч рублей за куртку.
Бренд GEOX еще раз подтвердил звание одного из самых высококачественных брендов, представленных в России, попав в ТОП-7 «товаров повышенного качества». В семерку лидеров также вошли такие торговые марки как Mango, Adidas, Kappa, SPRINGFIELD, U.S.POLO и WESTLAND.
Пуховики GEOX с высокой водоотталкивающей способностью соответствуют не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы качества.
Напомним, стильные и высокотехнологичные пуховики GEOX, уже не один год любимые россиянами за красивый итальянский дизайн и практичность.
В Омске продукция GEOX представлена в фирменном магазине бренда на улице Ленина, 21/2
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