Пуховики GEOX вошли в ТОП-7 товаров повышенного качества

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Роскачество провело очередное исследование марок мужских пуховиков. В рамках веерного исследования была изучена продукция 69 торговых марок по 57 параметрам качества и безопасности. Как сообщает ведомство, испытывались самые популярные у россиян торговые марки из России, Вьетнама, Италии, Америки, Турции, Гонконга, Канады и Молдавии стоимостью от 3 тысяч до 50 тысяч рублей за куртку.

Бренд GEOX еще раз подтвердил звание одного из самых высококачественных брендов, представленных в России, попав в ТОП-7 «товаров повышенного качества». В семерку лидеров также вошли такие торговые марки как Mango, Adidas, Kappa, SPRINGFIELD, U.S.POLO и WESTLAND.

Пуховики GEOX с высокой водоотталкивающей способностью соответствуют не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы качества.

Напомним, стильные и высокотехнологичные пуховики GEOX, уже не один год любимые россиянами за красивый итальянский дизайн и практичность.

В Омске продукция GEOX представлена в фирменном магазине бренда на улице Ленина, 21/2