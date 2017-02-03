Новости → Экономика в Омске
Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ
На заседании городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса председатель, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов рассказал о том, что все расчеты предприятий коммунального комплекса с поставщиками газа находятся на контроле в Горадминистрации.
Так, с начала отопительного сезона этот вопрос еженедельно обсуждается на заседаниях городской межведомственной комиссии. Более 60 миллионов рублей перечислили предприятия коммунального комплекса города за последние 14 дней в счет просроченной задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Кроме того, порядка 100 миллионов рублей просроченной задолженности погасила МП «Тепловая компания».
Напомним, что суммарная просроченная задолженность производственных потребителей перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» на 1 января 2017 года составляет 777,8 миллиона рублей. Из них 477,7 миллиона рублей - задолженность ТСО. Компания-поставщик обратилася в суд по систематическим и длительным невыполнением МП «Тепловая компания» договора по платежам с требованием признать потребителя–должника банкротом.
Читайте также:
В 2017 году на капремонт домов в Омской области уйдет чуть менее 1 миллиарда рублей
На заседании кабминов был определен объём средств, который можно расходовать ежегодно на финансирование региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах.Читать далее →
В новости
Новости рубрики
Блоги
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
|
Григорий Сосновский
директор филиала БКС Премьер в Омске.
В конце прошлой недели курс национальной валюты вновь радовал: евро на торгах Московской биржи опускался ниже 65 рублей, доллар можно было приобрести по 59 рублей 72 копейки. Пора ли покупать валюту? Как скажется заседание ЦБ РФ на курсе рубля? Можно ли говорить о том, что кризис миновал?
Новости компаний
Все упоминания (6)
Два дня омских водителей будут проверять на трезвость
В Омске к концу недели начнутся снег и метели