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НовостиЭкономика в Омске

Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ

Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ
 «Газпром межрегионгаз Омск» получил за две недели 160 миллионов рублей просроченной задолженности от предприятий. Мэрия следит за ситуацией.
03.02.2017 14:45
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На заседании городской межведомственной комиссии по вопросам обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса председатель, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов рассказал о том, что все расчеты предприятий коммунального комплекса с поставщиками газа находятся на контроле в Горадминистрации.

Так, с начала отопительного сезона этот вопрос еженедельно обсуждается на заседаниях городской межведомственной комиссии. Более 60 миллионов рублей перечислили предприятия коммунального комплекса города за последние 14 дней в счет просроченной задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Кроме того, порядка 100 миллионов рублей просроченной задолженности погасила МП «Тепловая компания».

Напомним, что суммарная просроченная задолженность производственных потребителей перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» на 1 января 2017 года составляет 777,8 миллиона рублей. Из них 477,7 миллиона рублей - задолженность ТСО. Компания-поставщик обратилася в суд по систематическим и длительным невыполнением МП «Тепловая компания» договора по платежам с требованием признать потребителя–должника банкротом.

Автор: Алина Савельева
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