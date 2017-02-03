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НовостиПроисшествия в Омске

Омская прокуратура проверит больницу, выдавшую справку напавшему на девочку наркоману

Омская прокуратура проверит больницу, выдавшую справку напавшему на девочку наркоману
По решению суда злоумышленник заключен под стражу до 1 апреля 2017 года.
03.02.2017 14:15
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Как ранее писал Омскпресс, утром 1 февраля юная омичка сообщила по телефону в полицию о том, что к ней в дом проник неизвестный мужчина. Как оказалось, она находилась в заложниках у неизвестного, который, угрожая ножом, требовал дать ему наркотики.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии и УМВД России по Омской области злоумышленник, Евгений Завагин, был обезврежен, а заложница освобождена.

Накануне в областную прокуратуру начальник Межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Омской области сообщил о том, что в 2012 году БУЗ ОО «Центральная районная больница Омского района» выдала Евгению Завагину справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Напомним, что для получения такого документа гражданам необходимо пройти обследование у нарколога.

Поскольку данный гражданин обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на фоне наркотической зависимости, прокуратура Омской области с привлечением должностных лиц региональных министерства здравоохранения и управления Росздравнадзора организовала проверку законности выдачи медицинским учреждением соответствующих справок,

- рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем сегодня, 3 февраля, прокуратурой региона было поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу 41-летнего Евгения Завагина, который обвиняется в совершении преступления по пунктам «г», «д» части 2 статьи 206 Уголовного кодекса РФ.

Куйбышевский районный суд Омска постановил заключить злоумышленника под стражу до 1 апреля 2017 года.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле областной Прокуратуры.

Автор: Анна Гапошина
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