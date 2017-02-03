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Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, либо о его родственниках, просят сообщить по телефону 79-25-28.

Полиция устанавливает личность погибшего омича с татуировкой «КОТ» на левом плече

В начале недели, 30 января, на обочине дороги улицы 3-й Островский переулок в Кировском округе было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации его гибель не носит криминального характера, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

Приметы мужчины: на вид около 60 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, брови длинные редкие, глаза серо-карие, лицо овальное, уши прилегающие, усы и борода русые с сединой. Съемный протез зубного аппарата.

Особые приметы: на левом плече татуировка – текст «КОТ».

Одежда: рубашка серого цвета х/б, футболка красного цвета, джинсы синего цвета, носки черного цвета, без верхней одежды и без обуви.

Сотрудники Управления уголовного розыска устанавливают его личность, и просят всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, либо о его родственниках, сообщить по телефону 79-25-28.