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НовостиПроисшествия в Омске

Полиция устанавливает личность погибшего омича с татуировкой «КОТ» на левом плече

Полиция устанавливает личность погибшего омича с татуировкой «КОТ» на левом плече
Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, либо о его родственниках, просят сообщить по телефону 79-25-28.  
03.02.2017 13:46
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В начале недели, 30 января, на обочине дороги улицы 3-й Островский переулок в Кировском округе было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации его гибель не носит криминального характера, на теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

Приметы мужчины: на вид около 60 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, брови длинные редкие, глаза серо-карие, лицо овальное, уши прилегающие, усы и борода русые с сединой. Съемный протез зубного аппарата.

Особые приметы: на левом плече татуировка – текст «КОТ».

Одежда: рубашка серого цвета х/б, футболка красного цвета, джинсы синего цвета, носки черного цвета, без верхней одежды и без обуви.

Сотрудники Управления уголовного розыска устанавливают его личность, и просят всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, либо о его родственниках, сообщить по телефону 79-25-28.

Автор: Алина Савельева
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