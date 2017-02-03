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Министр образования омского региона официально уходит в отставку
Сегодня, 3 февраля, стало известно об уходе Министра образования Омской области Сергея Канунникова в отставку. Как сообщает региональное Правительство, он написал заявление на отпуск с 6 февраля 2017 года с последующим увольнением. Просьба Министра была удовлетворена Губернатором области Виктором Назаровым.
Причиной ухода Сергей Канунников назвал личные обстоятельства и заслуженный отдых.
Кандидатуры на пост Министра образования региона Губернатор рассмотрит в ближайшее время.
Напомним, Сергей Канунников возглавлял ведомство с середины сентября 2014 года. До этого он занимал должность руководителя Центра довузовской подготовки и профориентации Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского.
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