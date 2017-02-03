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На Левобережье Омска водитель «ВАЗа» сбил пешехода
В минувший четверг, 2 февраля, около 7:30 часов утра на Левобережье Омска автомобиль ВАЗ-211540 сбил пешехода.
Как сообщает «Вечерний Омск», 60-летний водитель «ВАЗа» при движении по улице 2-я Солнечная в направлении улицы Дианова возле дома № 75 допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 42-летний пострадавший, у которого медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер, был госпитализирован.
В настоящее время по факту происшествия полицейские проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.
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Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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