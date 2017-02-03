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НовостиПроисшествия в Омске

На Левобережье Омска водитель «ВАЗа» сбил пешехода

На Левобережье Омска водитель «ВАЗа» сбил пешехода
В настоящее время по факту происшествия полицейские проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.
03.02.2017 12:15
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В минувший четверг, 2 февраля, около 7:30 часов утра на Левобережье Омска автомобиль ВАЗ-211540 сбил пешехода.

Как сообщает «Вечерний Омск», 60-летний водитель «ВАЗа» при движении по улице 2-я Солнечная в направлении улицы Дианова возле дома № 75 допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.  В результате ДТП 42-летний пострадавший, у которого медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер, был госпитализирован.

В настоящее время по факту происшествия полицейские проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

Автор: Анна Гапошина
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