В омской колонии осужденные постигают искусство йоги

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Хоть в ИК-3 йогу называют видом спорта, а не философией, но она в любом случае помогает людям стабилизировать психоэмоциональное состояние.

В рамках проведения спортивно-массовой работы администрация исправительной колонии №3 решила открыть кружок йоги. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области, пока по видеоуроком йогой занимаются 10 осужденных.

Занятие йогой помогает осужденным стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, ведь нахождение в местах лишения свободы накладывает отпечаток на каждого, кто отбывает наказание в виде лишения свободы,

- говорит заместитель начальника ИК-3 Алексей Голиков.

Также он отмечает, что от занятий уже видны результаты. Осужденные становятся более уравновешенными и меньше нарушают режим.

Осужденный Максим рассказывает, что он слышал о йоге как виде спорта, но попробовал заниматься ею только в колонии.

Мне очень нравится. Сначала и руки дрожали, и ноги. Где-то с пятнадцатого занятия стало проще,

- отмечает осужденный.

Как и полагается, йога – это хорошая релаксация, добавляет Максим.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области