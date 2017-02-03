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В омской колонии осужденные постигают искусство йоги
В рамках проведения спортивно-массовой работы администрация исправительной колонии №3 решила открыть кружок йоги. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области, пока по видеоуроком йогой занимаются 10 осужденных.
Занятие йогой помогает осужденным стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, ведь нахождение в местах лишения свободы накладывает отпечаток на каждого, кто отбывает наказание в виде лишения свободы,
- говорит заместитель начальника ИК-3 Алексей Голиков.
Также он отмечает, что от занятий уже видны результаты. Осужденные становятся более уравновешенными и меньше нарушают режим.
Осужденный Максим рассказывает, что он слышал о йоге как виде спорта, но попробовал заниматься ею только в колонии.
Мне очень нравится. Сначала и руки дрожали, и ноги. Где-то с пятнадцатого занятия стало проще,
- отмечает осужденный.
Как и полагается, йога – это хорошая релаксация, добавляет Максим.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области
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