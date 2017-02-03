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НовостиПроисшествия в Омске

Двое омичей пойдут под суд за бандитизм и вымогательство

Двое омичей пойдут под суд за бандитизм и вымогательство
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Сумма ущерба, причиненного 9 пострадавшим составила более 1,4 миллионов рублей.
03.02.2017 11:16
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В Омске будут судить двоих мужчин, обвиняемых в бандитизме, вымогательствах, разбойных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия, а также умышленных поджогах автотранспорта и незаконного оборота оружия.

Одного из фигурантов, полицейские взяли под стражу после разбойного нападения на двух жителей частного дома, расположенного в центре города. Тогда, угрожая пистолетом, 44-летний омич украл у трудового мигранта 200 тысяч рублей.

В ходе расследования данного преступления также задокументированы факты вымогательств у выходцев из Республики Таджикистан - от 50 000 до 300 000 рублей, совершенные в период с 2012 по 2014 годы,

- рассказали в областном УМВД.

В целом сумма ущерба, причиненного 9 пострадавшим составила более 1,4 миллионов рублей. Кроме того, стражи порядка установлена причастность к преступлениям 56-летнего мужчины, который также был взят под стражу. Как выяснилось, у фигурантов было еще 4 соучастника, которые в настоящее время объявлены в федеральный розыск.

В полицию пострадавшие граждане не обращались, поскольку угрозы злоумышленников восприняли реально и стали опасаться за свою жизнь и здоровье. В ходе обысков помещений, где проживают подозреваемые, полицейские нашли и изъяли 5 пистолетов, 2 охотничьих ружья, несколько патронов и еще 23 единицы холодного оружия.

Помимо этого, полиция установила причастность тех же лиц к поджогам двух автомобилей.

В целом фигурантам вменены 11 эпизодов криминальной деятельности в составе преступной банды. Ущерб злоумышленники возместят деньгами, арестованными сотрудниками правоохранительных органов в ходе обысков – это более 1,3 миллионов рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.  

Автор: Анна Гапошина
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