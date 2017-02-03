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Полигон в Омском районе прекращает прием мусора
Омские мусороперевозчики, как сообщают «Коммерческие вести», получили от ООО ЖКХ «Сервис» письмо, в котором извещают своих партнеров о прекращении работы полигона в Надеждино с 6 февраля 2017 года в связи с постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
Все дело в лицензии, которую нужно переоформить ЖКХ «Сервис». Без этого документа компания не может собирать, использовать, транспортировать и размещать отходы.
Куда теперь будут вывозить мусор из Омска, не уточняется.
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