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Омские организации смогут повторно подать заявку на субсидию
В постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области» внесены изменения.
Как сообщает Региональная энергетическая комиссия Омской области, формат предоставления бухгалтерских документов конкретизирован. Организации могут повторно подать заявку на субсидию в случае получения отказа по независящим от организации причинам. Одним из примеров является отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
Кроме того, для обеспечения детального анализа заявок предприятий срок рассмотрения документов специалистом продлен с 10 календарных до 15 рабочих дней.
В прошлом году в виде субсидий выплаты предприятиям осуществлялись впервые и, конечно, в ходе применения процедуры на практике потребовались корректировки. Мы совершенствуем процесс предоставления субсидий, делаем его более демократичным и прозрачным. Если раньше организация не могла подать заявку повторно в случае, когда на нее элементарно не хватило денег, то теперь сможет это сделать в следующем периоде,
- отметил председатель РЭК Омской области Олег Голубев.
Предприятия, на которые за 4 квартал 2016 года не хватило лимитов бюджетных обязательств, могут вновь подать заявки и попытаться получить субсидии. Это относится к четырем организациям, работающих в Азовском, Большереченском, Колосовском, Тарском районах и к омскому предприятию ПО «Полет».
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