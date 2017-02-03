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Карантин в омских школах продлили до 6 февраля
По рекомендации Роспотребнадзора в связи с продолжающейся эпидемией гриппа и ОРВИ карантин в общеобразовательных учреждениях продлится до 6 февраля включительно. И это еще не точная дата. Все зависит от ситуации с заболеваемостью.
В этот период учащиеся получают задания дистанционно. Департамент образования администрации города предложил учителям внести коррективы в учебные планы с учетом происходящего.
При продлении карантина по решению руководителя общеобразовательного учреждения первоклассникам могут отменить каникулы.
Школьникам в период карантина рекомендуют ограничить контакты с друзьями и не посещать общественные места.
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