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НовостиОбщество в Омске

Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

Карантин в омских школах продлили до 6 февраля
Точная дата окончания карантина зависит от ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
03.02.2017 10:06
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По рекомендации Роспотребнадзора в связи с продолжающейся эпидемией гриппа и ОРВИ карантин в общеобразовательных учреждениях продлится до 6 февраля включительно. И это еще не точная дата. Все зависит от ситуации с заболеваемостью.

В этот период учащиеся получают задания дистанционно. Департамент образования администрации города предложил учителям внести коррективы в учебные планы с учетом происходящего.

При продлении карантина по решению руководителя общеобразовательного учреждения первоклассникам могут отменить каникулы.

Школьникам в период карантина рекомендуют ограничить контакты с друзьями и не посещать общественные места.  

Автор: Алина Савельева
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