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Точная дата окончания карантина зависит от ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

По рекомендации Роспотребнадзора в связи с продолжающейся эпидемией гриппа и ОРВИ карантин в общеобразовательных учреждениях продлится до 6 февраля включительно. И это еще не точная дата. Все зависит от ситуации с заболеваемостью.

В этот период учащиеся получают задания дистанционно. Департамент образования администрации города предложил учителям внести коррективы в учебные планы с учетом происходящего.

При продлении карантина по решению руководителя общеобразовательного учреждения первоклассникам могут отменить каникулы.

Школьникам в период карантина рекомендуют ограничить контакты с друзьями и не посещать общественные места.