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На трассе Омск-Новосибирск фура придавила автомобиль «Toyota»
В группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» 2 февраля вечером появилась запись о том, что на 1284 километре федеральной трассы Омск-Новосибирск на мосту через реку Каргат случилось происшествие с участием грузовика, «газели» и двух легковых автомобилей.
Судя по фотографиям, фуру развернуло и опрокинуло прямо поперек дороги. Кузов упал на машину Toyota Corona и придавил ее. Задняя часть газели сжалась. А Chevrolet Cruze отделался вмятинами на дверцах с левой стороны машины и другими незначительными повреждениями.
Как удалось выжить людям в раздавленной иномарке, неизвестно. Напомним, что в этой аварии никто не пострадал. Все участники отделались испугом.
**Для питания детей от 0 мес. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
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Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
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