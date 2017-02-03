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НовостиПроисшествия в Омске

На трассе Омск-Новосибирск фура придавила автомобиль «Toyota»

На трассе Омск-Новосибирск фура придавила автомобиль «Toyota»
Источник картинки
По словам очевидцев, ДТП обошлось без жертв.
03.02.2017 09:45
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В группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» 2 февраля вечером появилась запись о том, что на 1284 километре федеральной трассы Омск-Новосибирск на мосту через реку Каргат случилось происшествие с участием грузовика, «газели» и двух легковых автомобилей.


Судя по фотографиям, фуру развернуло и опрокинуло прямо поперек дороги. Кузов упал на машину Toyota Corona и придавил ее. Задняя часть газели сжалась. А Chevrolet Cruze отделался вмятинами на дверцах с левой стороны машины и другими незначительными повреждениями.

Как удалось выжить людям в раздавленной иномарке, неизвестно. Напомним, что в этой аварии никто не пострадал. Все участники отделались испугом.

Автор: Мария Ильченко
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