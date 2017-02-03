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НовостиБизнес в Омске

Омская область получит 121 миллион рублей из бюджета РФ на развитие малого и среднего бизнеса

Омская область получит 121 миллион рублей из бюджета РФ на развитие малого и среднего бизнеса
В целом, в текущем году на развитие бизнеса в регионе направят свыше 176 миллионов рублей.
03.02.2017 09:15
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По распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года, Омская область получит 121 миллион рублей субсидии на государственную поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских хозяйств и молодёжного предпринимательства.

Ввиду непростой финансовой ситуации в текущем году на эти цели Министерство финансов РФ распределило между регионами на 2,1 миллиардов рублей меньше, чем в 2016 году, выделив на поддержку малого и среднего предпринимательства 7,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Кроме того, стоит отметить, что для всех регионов изменился процент софинансирования. Так, ранее для получения субсидии омскому региону требовалось 5% средств из областной казны, а в 2017 году этот показатель уже превысил 20%. Также доля областного софинансирования увеличилась и для соседней Новосибирской области - до 35%, для Тюменской области – до 70%, для Самарской – до 57% и до 54% для Свердловской области.

Развитие малого и среднего предпринимательства определено одним из ключевых приоритетов региональной экономической политики Омской области. В 2017 году в поддержку этого направления из областного бюджета выделено более 55 миллионов рублей, что почти в 8 раз больше прошлогодних объемов. В 2016 году профинансировано 7,3 миллионов рублей,

- заявили в Правительстве Омской области.

 В целом, в текущем году на развитие бизнеса в регионе направят свыше 176 миллионов рублей. Отметим, что в прошлом году на эти цели было направлено 188 миллионов рублей, 138 миллионов рублей из которых пришлись на федеральные средства.

По итогам ушедшего 2016 года благодаря господдержке 158 начинающих бизнесменов смогли получить гранты в размере до 400 тысяч рублей, также 54 человека стали обладателями субсидий на модернизацию и развитие социального предпринимательства.

Как заявила Министр экономики Омской области Оксана Фадина, в 2017 году в Омской области поддержку окажут малым предприятиям, которые входят в региональные промышленные кластеры. При соблюдении условий Минпромторга РФ участники кластера могут получить до 1 миллиарда рублей на развитие и модернизацию своего производства.

Напомним, в настоящее время реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ включает 15 кластеров, два из которых – омские. Таковыми являются агробиотехнологический и нефтехимический кластеры. В первом квартале 2017 года ассоциации этих кластеров планируют оформить заявки на получение прямого федерального финансирования для реализации своих инвестиционных проектов.

Автор: Анна Гапошина
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