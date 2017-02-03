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Ко дню борьбы с онкозаболеваниями врачи ответят на вопросы омичей
Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, целью которого является информирование населения о раке, а также привлечение внимания к профилактике, раннему выявлению и лечению заболевания, отмечается 4 февраля, начиная с 2000 года.
Сегодня, 3 февраля, врачи Клинического онкологического диспансера проведут «горячую телефонную линию» по вопросам диагностики, профилактики и лечения онкозаболеваний.
Жители Омска и области смогут задать свои вопросы заведующему поликлиникой БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Владимиру Анатольевичу Горячкину по телефону 60-17-61 и главному врачу по медицинской части БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Марие Васильевне Десятовой по телефону 30-47-36 с 10:00 до 15:00 часов.
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