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НовостиОбщество в Омске

Омичей ожидают морозные снежные выходные

Омичей ожидают морозные снежные выходные
Снег начнется в пятницу вечером. Ветер со шквалистыми порывами добавится в субботу.
03.02.2017 06:01
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Сегодня, 3 февраля, в Омске утром столбик термометра показывает -19 градусов. Днем облачно, без осадков. К вечеру начнется снег и потеплеет до -14 градусов. Ветер порывистый юго-восточный.  Атмосферное давление в пределах нормы и составит 748 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 4 февраля, особых изменений в погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют значительную облачность и обложной снег. Возможна метель, а на дорогах снежные заносы. Температура воздуха днем -15…-13 градусов. К вечеру поднимется ветер со шквалистыми порывами. Атмосферное давление в пределах нормы.

В воскресенье, 5 февраля, в Омске некоторое похолодание. Утро морозное с температурой -19 градусов, но из-за сильного порывистого ветра будет казаться, что на улице значительно холоднее. До обеда возможен снег, столбик термометра покажет -17 градусов. Атмосферное давление высокое.      

По данным открытых интернет-источников в начале следующей недели особых изменений в погоде не ожидается. На вторник синоптики предварительно прогнозируется снег и резкое потепление до -7 градусов.

Омскпресс желает всем чудесных выходных!

Автор: Алина Савельева
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