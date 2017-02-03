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«Куньлунь Ред Стар» помог омскому «Авангарду» прервать серию поражений
В первом периоде, как свидетельствует статистика, «Авангарду» удавалось чаще наносить броски по воротам команды «Куньлунь Ред Стар», выиграть на два вбрасывания больше. На удивление спокойный период: ни одного удаления, но и ни одного гола. Чего нельзя сказать о следующих двадцати минутах.
Второй период начался с удалений пекинских хоккеистов, затем, после небольшой потасовки, обоюдным малым штрафом наказали Егора Мартынова и Томи Саллинена. В формате четыре на четыре Петр Хохряков открыл счет. Через три минуты, когда в командах уже было по пять игроков на площадке, разрыв в счете увеличил Антон Бурдасов. Шон Коллинз за три с половиной минуты до конца периода обыграл Доминика Фурха и тем самым реализовал численное преимущество своей команды. Таким образом, после двух периодов счет составил 2:1.
Отставание в одну шайбу продлилось почти весь третий период. С таким счетом логичным стала замена вратаря на полевого игрока у китайской команды. Но за 15 секунд до финальной сирены Александр Пережогин отправил шайбу в пустые ворота, не оставив сопернику последней надежды сравнять счет. Итог встречи – 3:1.
Последнюю домашнюю игру перед плей-офф «Авангард» проведет в субботу, 4 февраля, в 17:00 часов с «Адмиралом» из Владивостока.
Фото: пресс-служба «Авангарда»
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