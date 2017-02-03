Примерить парашют и пострелять из пневматической винтовки омичам предлагают в ДОСААФе

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В воскресение, 5 февраля, с 13:00 до 15:00 часов ДОСААФ проведет день открытых дверей по случаю 90-летия своей организации.

Омичи и гости города могут посетить все объекты этой организации в один день, потому что они находятся рядом: техническая школа (3-я Островская, 9), мотодром (рядом с 3-й Островской, 2 корпус 1), тир (3-я Островская, 2в), аэроклуб (3-я Островская, 2д). Также специалисты ДОСААФ расскажут, как их общество участвует в жизни страны и какие практические знания и умения можно получить в этих стенах.

В этот же день с 11:00 до 15:00 часов на покрытой льдом площадке мотодрома пройдет чемпионат и первенство Омской области по автоспорту и Кубок ДОСААФ по зимнему картингу на шипах.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, все посетители смогут пострелять из пневматической винтовки и взять с собой на память пораженные мишени, посидеть внутри грузовика или даже бронетранспортера БТР-80, опробовать тренажеры для обучения вождению, примерить парашют и совершить с ним тренировочный прыжок из макета самолета. Карты, мотоциклы, грузовые и легковые учебные машины – вся техника ДОСААФа будет ждать любознательных омичей на улице, также - в фойе и коридорах школы.

Стоит добавить, что для сотрудников, ветеранов, почетных гостей и спортсменов, представляющих региональное отделение ДОСААФ, 3 февраля состоится торжественное собрание. На мероприятии будет показан фильм об истории создания общества и его нынешнем дне. Знаменитых омских стрелков - призеров Олимпийских игр Дмитрия Лыкина и Виталину Бацарашкину - отметят медалями «90 лет ДОСААФ России» за вклад в развитие ДОСААФ России.