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НовостиПроисшествия в Омске

Суд взыскал с депутата Омской области 30 тысяч рублей в пользу журналиста

Суд взыскал с депутата Омской области 30 тысяч рублей в пользу журналиста
Депутат помешал корреспонденту исполнить редакционное задание, применив физическое насилие и причинив телесные повреждения.
02.02.2017 17:25
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Сегодня, 2 февраля, Калачинский городской суд Омской области вынес приговор 55-летнему депутату Калачинского городского совета Александру Овчаренко, признав его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом и повреждением его имущества).

Доказательства, собранные следственными органами регионального СКР признаны судом достаточными.

Как ранее писал Омскпресс, 7 сентября 2016 года съёмочная группа Первого городского телеканала прибыла во Дворец культуры села Царицыно Калачинского района на встречу депутата Законодательно Собрания Хабулды Шушубаева с избирателями. В это же время на встречу подъехали дольщики Ясной поляны, которые надеялись получить ответ на вопрос о достройке своих домов. В момент, когда журналист телеканала Вахит Ниязов задал неудобный вопрос о дольщиках, Александр Овчаренко, являвшийся помощником Шушубаева, нанес корреспонденту несколько ударов, после чего выхватил у него микрофон и выбросил на улицу.

В результате происшествия Вахит Ниязов получил ушибы мягких тканей лица, о чем свидетельствовала медицинская выписка Калачинской районной больницы. Также у  журналиста было подозрение на сотрясение головного мозга.

Депутат в ходе следствия свою вину не признал.

 

Александр Овчаренко приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме иск телекомпании о возмещении ущерба более чем в 10 тысяч рублей и постановил взыскать в пользу потерпевшего 30 тысяч рублей морального ущерба.

Фото и видео: ИА «СуперОмск»

Автор: Алина Савельева
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