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НовостиОбщество в Омске

В Омске за год планируется достроить 5 «проблемных» домов

В Омске за год планируется достроить 5 «проблемных» домов
С 1 января 2017 года интересы дольщиков защищают внесенные в федеральное законодательство изменения.
02.02.2017 16:47
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Сегодня, 2 февраля, в ходе пресс-конференции заместитель министра строительства Омской области Николай Зенкович сообщил об итогах 2016 года. Так, в 2016 году в эксплуатацию введены 4 «проблемных» дома, возводимых с привлечением средств дольщиков. Почти 300 человек получили долгожданные квартиры. 

В начале 2017 года к списку из 17 «проблемным» домов добавилось еще 5 объектов возводимых не по графику. Более 2,3 тысяч дольщиков ожидает своих квартир. 

По словам начальника управления строительства регионального Минстроя Сергея Кошелева в стадии высокой готовности находится 5 домов, готовящихся к введению в эксплуатацию в этом году. Еще 7 домов планируют достроить в 2018 году. Работы основательно заморожены на 10 домах, из которых в 6 домах, застройщиками выступают жилищно-строительные кооперативы, попадающие  под действие закона, защищающего права дольщиков.

По сути, это общественное формирование пайщиков, доверивших свои деньги обычному гражданину, который взялся организовать строительство жилья. Зачастую такие люди не имеют достаточных знаний и опыта, а порой являются просто мошенниками. Сергей Кошелев назвал четыре фамилии председателей ЖСК, которыми теперь занимаются следственные органы, а в отношении двух лиц возбуждены уголовные дела,

- пояснили в Правительстве Омской области. 

Интересно, что замминистра Николай Зенкович считает, что проблема дольщиков - в них самих.

При выборе жилья нужно все знать о застройщике и финансовой устойчивости организации. Необходимо удостовериться, как ведется работа на площадке, имеются ли технико-экономические обоснования, разрешения на строительство, 

 - рекомендует Николай Зенкович. 

Напомним, с 1 января в Федеральный закон 214-ФЗ внесены изменения, ограждающие граждан от фирм-однодневок.

Теперь застройщик обязан иметь достаточный уставной капитал, позволяющий достроить дома, а также раскрывать информацию о состоянии дел на площадках. Кроме того, Минстроем РФ создается компенсационный фонд, за счет которого будет покрываться ущерб дольщиков в случае банкротства застройщика и других непредвиденных обстоятельств. Строительные организации, привлекающие средства граждан для возведения домов, обязаны перечислить Фонду не более 1% от стоимости строительства,

- пояснила Олеся Назаренко. 

Участники пресс-конференции не рекомендуют омичам приобретать недвижимость на стадии строительства и советуют не верить недобросовестным застройщикам, обещающим большие скидки.

Отметим, что решение проблем долевого строительства жилья в регионе ведется под контролем Губернатора и Облправительства в соответствии с Дорожной картой. Дважды в месяц текущая ситуация рассматривается на заседаниях рабочей группы «по дольщикам» в региональном Министерстве строительства.

Автор: Алина Савельева
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