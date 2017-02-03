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Омичам выдают талоны на бесплатный вывоз снега
В администрации Центрального округа и местных комитетах территориального общественного самоуправления жителям частного сектора начали выдавать бесплатные талоны на вывоз снега. Вместе с тем на вывоз 3 тысяч кубометров снега уже получили талоны общественники.
Сегодня Центральному округу выделено бесплатных талонов на вывоз 9 тысяч кубометров снега. Они делятся на три категории: для государственных и муниципальных органов власти, социальной сферы и частных домовладельцев,
- рассказал начальник отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства окружной администрации Андрей Резниченко.
Как пояснили в администрации Центрального округа, в число первых желающих вывезти снег на полигоны вошли СДЮШОР № 35, гимназия № 115, омское отделение Национальной гвардии Российской Федерации, историко-культурный комплекс «Омская крепость», а также хозяйственно-эксплуатационный центр «Творчество», Омский аграрный техникум и Драматический лицейский театр.
Бесплатные талоны выдаются в администрации Центрального округа на улице Герцена, 25, в кабинете 211. Кроме того, жители частного сектора могут обратиться в комитет территориального общественного самоуправления по месту жительства.
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