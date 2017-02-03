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НовостиПроисшествия в Омске

Специалистку УПФР обвиняют в хищении 400 тысяч рублей у омских пенсионеров

Специалистку УПФР обвиняют в хищении 400 тысяч рублей у омских пенсионеров
На расчетный счет сына женщина перечислила деньги, которые потратила на еду и одежду.
02.02.2017 15:45
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Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному следственными органами регионального СКР, в отношении специалиста Управления Пенсионного фонда РФ в Большереченском районе утверждено прокурором Большереченского района и передано в районный суд для рассмотрения по существу. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Следствием установлено, что с августа 2015 года по июнь 2016 года работница пенсионного фонда изменяла персональные данные и номера банковских счетов 18 пенсионеров, уроженцев Большереченского района, проживающих в настоящее время на территории других государств. Таким образом, на расчетный счет ее сына были перечислены денежные средства на общую сумму более 400 тысяч рублей, которые были потрачены на продукты питания и одежду.

Женщина свою вину признала, но ущерб гасить не стала. Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Автор: Алина Савельева
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