Специалистку УПФР обвиняют в хищении 400 тысяч рублей у омских пенсионеров

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Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному следственными органами регионального СКР, в отношении специалиста Управления Пенсионного фонда РФ в Большереченском районе утверждено прокурором Большереченского района и передано в районный суд для рассмотрения по существу. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Следствием установлено, что с августа 2015 года по июнь 2016 года работница пенсионного фонда изменяла персональные данные и номера банковских счетов 18 пенсионеров, уроженцев Большереченского района, проживающих в настоящее время на территории других государств. Таким образом, на расчетный счет ее сына были перечислены денежные средства на общую сумму более 400 тысяч рублей, которые были потрачены на продукты питания и одежду.

Женщина свою вину признала, но ущерб гасить не стала. Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.