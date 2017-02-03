Ресурсники Омской области получат 26 миллионов рублей компенсаций от РЭК

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С начала минувшего года на территории области было установлено 160 льготных тарифов.

Региональная энергетическая комиссия Омской области распределила организациям субсидии за 2016 год. Как сообщает пресс-служба областного Правительства, обладателями субсидий станут 34 ресурсоснабжающих предприятия региона. В целом сумма компенсационных выплат составляет порядка 26 миллионов рублей.

Напомним, с начала минувшего года на территории области было установлено 160 льготных тарифов. Более 10 тысяч жителей 56 поселений 22 муниципальных районов Омского региона и города Омска платили за коммунальные услуги меньше экономически обоснованного тарифа.

Так, на 1 полугодие 2017 года утверждены льготные тарифы для 16 организаций, занятых в сфере теплоснабжения, 3-х организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и еще 6 - по водоотведению.

Для получения субсидии ресурсоснабжающие предприятия должны подтвердить фактически начисленные потребителям объемы услуг, в связи с этим заявки можно подать лишь по завершении окончания отчетного периода.

В прошлом году функция по компенсации выпадающих доходов организациям по льготным тарифам перешла от Минстроя Омской области в РЭК. Первые заявки РЭК смогла рассмотреть уже перед новым годом, поэтому пакеты документов поступили от 32 организаций по итогам первых трех кварталов одновременно. По результатам проверки документов на заседаниях правления РЭК были одобрены выплаты 30 предприятиям на общую сумму почти 19,4 миллионов рублей,

- сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

В январе субсидии получили те предприятия, для которых были установлены льготные тарифы за 4 квартал ушедшего года. Субсидии одобрены 24 организациям из 17 муниципальных районов и города Омска (ОАО «ОмскВодоканал») на сумму около 5миллионов рублей. Также суммы выплат составят от 1,6 тысяч рублей (ООО «Ресурс» Знаменского района) до 1,8 миллионов рублей (ООО «Поповка» Азовского района).

Документы не подали 18 предприятий, плановая сумма компенсации у которых составляла порядка 2 миллионов рублей. Еще 5 организаций, в числе которых и ООО «Теплосервис» Павлоградского района, сейчас находятся в состоянии банкротства или ликвидации либо на момент подачи документов не имели тарифа, как ООО «Коммунальник» Одесского района, ввиду чего не смогут получить субсидии.

Как заявил председатель РЭК Омской области Олег Голубев, в большинстве случаев предприятия мотивировали отказ от подачи документов маленькими доходами. К настоящему моменту таких «отказников» 13.