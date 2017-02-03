Под Омском в огне погибла супружеская пара

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В минувшую среду, 1 февраля, около 6:30 часов утра в Исилькульском районе Омской области в селе Баррикада загорелся частный дом. Предварительной причиной возгорания назван перекал печи, расположенной в помещении. В доме проживала супружеская пара, которая в результате происшествия погибла. В день пожара 33-летняя женщина как раз вернулась домой после непродолжительной ссоры со своим 44-летним супругом. К счастью, их дети ночевали не дома.

Как полагает следствие, супруги задохнулись угарным газом. Мужчина пытался выбраться в окно, а тело женщины было найдено около дверей. Вероятно, она тоже пыталась спастись, но попала в очаг пожара.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, для исследований и установления причин возгорания изъяты пожарно-технические объекты,

- рассказали в Следственном Комитете по Омской области.

По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение.