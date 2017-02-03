Сотрудников омской Росгвардии наградят за освобождение 13-летней заложницы

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Командование Росгвардии объявило благодарность начальнику Управления Росгвардии по Омской области полковнику Естаю Джангунакову и отметило работу отряда быстрого реагирования при освобождении 13-летней заложницы.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов принял решение поощрить сотрудников регионального Управления Росгвардии, участвовавших в операции.

Кроме того, действия сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, которые первыми прибыли на место происшествия и вступили в переговоры с преступником, а также тесное взаимодействие территориального Управления Росгвардии с Управлением МВД России по Омской области было высоко оценено первым заместителем главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковником Сергеем Меликовым.

Сотрудники Росгвардии действовали профессионально и слажено. Самое главное - девочка жива,

- подчеркнул генерал-полковник Сергей Меликов.

Напомним, в среду, 1 февраля, в 10:00 часов на пульт «02» позвонила 13-летняя девочка и сообщила о проникновении в дом неизвестного мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа, наружные службы полиции, сотрудники Управления Росгвардии по Омской области.

Мужчина, угрожая ножом, требовал наркотики для личного употребления.

Когда бойцы СОБРа Росгвардии вошли в дом, мужчина находился в дальней комнате и был в крайне возбужденном состоянии. Он держал нож у горла ребенка. Спецназовцы Росгвардии, выбрав удачный момент, обезоружили и задержали преступника.