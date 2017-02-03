Новости → Бизнес в Омске
За 2016 год из ЕГРЮЛ исключили более 4 тысяч зарегистрированных в Омской области юридических лиц
В минувшем 2016 году налоговые органы Омской области исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) свыше 4 тысяч недействующих юридических лиц, которые зарегистрированы на территории региона. Стоит отметить, этот показатель выше показателя за 2015 год в 3 раза.
Кроме того, как сообщает пресс-служба областного УФНС, в ближайшее время из реестра могут быть исключены еще более 3 тысяч организаций, которые вовремя не предоставили отчетность в налоговые органы и не проводили никаких операций по счетам.
Работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц направлена на обеспечение достоверности сведений реестра. Такая «чистка» федерального информационного ресурса имеет огромное значение, поскольку позволяет добросовестным компаниям получить актуальную и достоверную информацию о своих контрагентах,
- подчеркнули в ведомстве.
Напомним, информацию о статусе организации любой желающий может получить на официальном сайте ФНС России в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
Читайте также:
В 2016 году региональное УФНС рассмотрело в досудебном порядке 398 жалоб омичей
Не доходя до суда, 122 жалобы по налоговым спорам были удовлетворены в пользу заявителей.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
|БЦ "Радуга"
Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.
Новости компаний
Два дня омских водителей будут проверять на трезвость
В Омске к концу недели начнутся снег и метели
Омичей ожидают морозные выходные