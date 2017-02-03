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В ближайшее время из реестра могут быть исключены еще более 3 тысяч организаций.

За 2016 год из ЕГРЮЛ исключили более 4 тысяч зарегистрированных в Омской области юридических лиц

В минувшем 2016 году налоговые органы Омской области исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) свыше 4 тысяч недействующих юридических лиц, которые зарегистрированы на территории региона. Стоит отметить, этот показатель выше показателя за 2015 год в 3 раза.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного УФНС, в ближайшее время из реестра могут быть исключены еще более 3 тысяч организаций, которые вовремя не предоставили отчетность в налоговые органы и не проводили никаких операций по счетам.

Работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц направлена на обеспечение достоверности сведений реестра. Такая «чистка» федерального информационного ресурса имеет огромное значение, поскольку позволяет добросовестным компаниям получить актуальную и достоверную информацию о своих контрагентах,

- подчеркнули в ведомстве.

Напомним, информацию о статусе организации любой желающий может получить на официальном сайте ФНС России в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».