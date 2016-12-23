В Омске на Малиновского достроили две многоэтажки эконом-класса

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Как пишет НГС.Омск, в Омске подходит к концу строительство двух восьмиэтажных многоквартирных домов-малосемеек жилого комплекса на улице Малиновского в Советском округе. Дома будут сданы в эксплуатацию до конца этого года. Общая площадь нового жилья составляет почти 5 тысяч квадратных метров.

В новых многоэтажках есть только однокомнатные квартиры-студии, площадью от 28 до 32 квадратных метров. Балконы не предусмотрены. Квартиры сдаются в эксплуатацию без отделки, только с установленными пластиковыми окнами и металлическими дверьми. Застройщик отмечает, что все жилье уже раскуплено, цены на квартиры составляли от 943 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Бюджетные квартиры приобрели в основном студенты и молодые семьи.