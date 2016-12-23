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НовостиНаука в Омске

Ученые: человеческий мозг развивается до 30 лет

Ученые: человеческий мозг развивается до 30 лет
Источник картинки
Американские ученые выяснили, что области мозга, которые отвечают за внимание, оценку рисков и принятие решений, созревают до 30 лет.
23.12.2016 02:51
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Хотя люди младше 30 лет считаются обществом достаточно зрелыми, их мозг продолжает активно созревать и развиваться. Исследования ученых Гарвардского университета показали, что невозможно наверняка сказать, когда человеческий мозг полностью созрел. Раньше считалось, что в 20 лет человек полностью сформирован, но последние эксперименты показывают, что это не так.

Как пишет Газета Daily, основные изменения, которые происходят в человеческом мозге с 15 до 30 лет - утолщение белого и истончение серого вещества. Когда утолщается белое вещество, образуются связи между различными областями главного органа нашего тела. Истончение серого вещества является его специализацией, которая позволяет работать эффективнее.

Часть мозга, которая продолжает развитие - префронтальная кора. Именно она отвечает за внимание, принятие решений, анализ, планирование и оценку рисков. После 30 лет она становится значительно меньше.

Автор: Екатерина Петрова
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