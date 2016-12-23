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НовостиЭкономика в Омске

В Омске будут судить группу мошенников, оформлявших ипотеку на подставных лиц

В Омске будут судить группу мошенников, оформлявших ипотеку на подставных лиц
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За год троим участникам преступной группы удалось получить более 21 миллиона рублей.
23.12.2016 02:32
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, в суд направлено уголовное дело в отношении троих участников преступной группы, которые обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

По мнению следствия, 43-летняя Елена Тычинская предложила своим знакомым 38-летней Светлане Вережниковой и 32-летнему Константину Мосину организовать преступную группу с целью хищения денежных средств. Вережникова занималась поиском лиц, которым в дальнейшем предлагали за денежное вознаграждение (до 30 тысяч рублей) оформить на себя ипотечный кредит в омском банке.

Сообщники занимались изготовлением поддельных документов о заработной плате фиктивных заемщиков, об их трудовой деятельности, а Мосин готовил многократно завышенные отчеты об оценке стоимости приобретаемого жилья. Мошенники убеждали фиктивных заемщиков, что все затраты по погашению кредитов берут на себя, но сразу после получения денежных средств прекращали выполнять свои обязательства.

Такая преступная схема работала с марта 2014 года по 16 июля 2015 года. Троице удалось получить более 21 миллиона рублей в качестве ипотечных кредитов. Сейчас уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска.

Автор: Екатерина Петрова
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