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В Омске судебные приставы арестовали учебные автомобили у муниципальной автошколы
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области, муниципальная автошкола может лишиться 22 автомобилей из-за долгов перед Пенсионным фондом, налоговыми органами, коммунальными службами и ресурсоснабжающими организациями.
Судебные приставы подвергли описи и аресту принадлежащие должнику учебные автомобили, среди которых два Daewoo Matiz, восемь «ВАЗ», четыре «ГАЗели», два автобуса ЛиАЗ, один УАЗ, один Chevrolet NIVA, мотоцикл «Минск», три ЗИЛ и прицеп-цистерна.
Меры, которые были предприняты сотрудниками УФССП, позволили взыскать с должника часть суммы – более миллиона рублей. Однако еще остается задолженность в размере 3 291 282 рубля. Если эта сумма не будет погашена, арестованное имущество передадут на реализацию.
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