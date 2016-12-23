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В Омске незнакомка после ночи в гостинице украла у бизнесмена телефон
Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску, в отдел полиции № 3 обратился 32-летний мужчина, который заявил о краже мобильного телефона стоимостью 50 тысяч рублей. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что накануне вечером в кафе он познакомился с девушкой, после чего они поехали «знакомиться поближе» в гостиницу на ул. 22 Декабря.
На следующее утро мужчина не обнаружил в номере ни девушки, ни дорогого мобильного телефона. Полицейские опросили работников и других постояльцев гостиницы, после чего установили личность подозреваемой по приметам. Воровкой оказалась 23-летняя жительница Тюкалинского района. Похищенный телефон был изъят у нее в ходе обыска и возвращен владельцу.
По факту кражи дознавателем ОП № 3 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
- сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
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