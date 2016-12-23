Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
23
декабря
пт
День -33
Вечер -35
Бензин в Омске
АИ-9232.50АИ-9536.20
АИ-9839.50ДТ34.40
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD60.95 61.05
EUR63.55 63.85
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 Moreover/5.1 (+http://www.moreover.com; webmaster@moreover.com)

НовостиПроисшествия в Омске

В Омске незнакомка после ночи в гостинице украла у бизнесмена телефон

В Омске незнакомка после ночи в гостинице украла у бизнесмена телефон
Источник картинки
По факту кражи смартфона стоимостью 50 тысяч рублей возбуждено уголовное дело.
22.12.2016 23:49
Поделиться:

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску, в отдел полиции № 3 обратился 32-летний мужчина, который заявил о краже мобильного телефона стоимостью 50 тысяч рублей. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что накануне вечером в кафе он познакомился с девушкой, после чего они поехали «знакомиться поближе» в гостиницу на ул. 22 Декабря.

На следующее утро мужчина не обнаружил в номере ни девушки, ни дорогого мобильного телефона. Полицейские опросили работников и других постояльцев гостиницы, после чего установили личность подозреваемой по приметам. Воровкой оказалась 23-летняя жительница Тюкалинского района. Похищенный телефон был изъят у нее в ходе обыска и возвращен владельцу.

По факту кражи дознавателем ОП № 3 УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

- сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Автор: Екатерина Петрова
Просмотров: 282
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: кража, смартфон, гостиница
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Новая гостиница в Омске! Бесплатный трансфер из аэропорта
Отель 41
Суровцева, 112
4 современные гостиницы в г. Омске! Квартиры посуточно на Перелета, 34
FOUR ROOMS, гостиница
Северная 27-я, 44/2
Номера — от 1400 р.
Тетта, мини-отель
17-я линия, 71
Номера от 1500 р./сут. Завтрак в подарок. Сауна от 400 р. Корпоративы
Пилот, гостиничный комплекс
Красный Пахарь, 88

Новости рубрики

На трассе в Омской области на ходу загорелся грузовик

На трассе в Омской области на ходу загорелся грузовик

371 просмотров, комментировать
Сотрудник омского УФСИН пойдет по суд за то, что не привлек преступников к обязательным работам

Сотрудник омского УФСИН пойдет по суд за то, что не привлек преступников к обязательным работам

422 просмотров, комментировать
В Омске произошло ДТП с участием автобуса и мусоровоза

В Омске произошло ДТП с участием автобуса и мусоровоза

379 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Первые шаги 17 летней Маши Кистановой!

Подопечной Благотворительного центра «Радуга»  Маше Кистановой собрали нужную сумму на лечение и провели операцию.  Благодаря Вам, у Маши вновь появилась возможность ходить!

122 просмотров
1
Письма наших читателей Письма наших читателей

За державу обидно! И за журналюг тоже!

Оперативно-разыскная часть Собственной безопасности УМВД России по Омской области при согласовании и при участии своих коллег из МВД России задержала при получении взятки старшего лейтенанта юстиции, против которого возбудили уголовное дело.

525 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Жизнь и творчество поэта Михаила Белозёрова

1480 просмотров, комментировать

За державу обидно! И за журналюг тоже!

527 просмотров, комментировать 1

Соучастие в судьбе

316 просмотров, комментировать

Первые шаги 17 летней Маши Кистановой!

123 просмотров, комментировать 1

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Сбербанк сокращает время трансграничных платежей для юридических лиц

Сбербанк сокращает время трансграничных платежей для юридических лиц

// Сбербанк России, ПАО
Инвестиционные инструменты для бизнеса

Инвестиционные инструменты для бизнеса

// Компания Бкс, ООО
МТС приглашает омские компании на онлайн-семинар «Максим «КомБат» Батырев. Как создать Команду Мечты

МТС приглашает омские компании на онлайн-семинар «Максим «КомБат» Батырев. Как создать Команду Мечты

// МТС

«Ростелеком» поддержал первенство города по баскетболу в Омске

// Ростелеком

В клинике НЕЙРОМЕД на Перелета акция

// Нейромед

В Центре городка Нефтяников открылся уникальный магазин «Лавка натуральных продуктов»

// Продмассив, ООО
Справочник
Меркулов Игорь Алексеевич
Меркулов Игорь Алексеевич

// Сбербанк удостоен «Хрустального сердца Омска»

Все упоминания (81)

Зелинский Ян Викторович
Зелинский Ян Викторович

// Омский депутат Олег Смолин вошел в тридцатку «золотой сотни» Госдумы

Все упоминания (130)

Спиридонов Анастас Павлович
Спиридонов Анастас Павлович

// Обманутые дольщики Ясной Поляны готовы искать помощи в Москве

Все упоминания (59)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Омская крепость
Омская крепость

// Духовная библиотека и реликвии разместятся в восстановленном Воскресенском соборе Омской крепости

Все упоминания (537)

2ГИС
2ГИС

// Информационный центр УМВД России в 2017 году начнет прием омичей по новому адресу

Все упоминания (95)

Руфаудит-Омское бюро, ООО
Руфаудит-Омское бюро, ООО

// Аэропорту поправили смету

Все упоминания (6)

Паркфитнес
Паркфитнес

// Тренировочный иск

Все упоминания (2)

Популярно
Погода в Омске на выходных сюрпризов не принесет

Погода в Омске на выходных сюрпризов не принесет

2678 просмотров, комментировать 1
Синоптики предупреждают о резком похолодании до -40 градусов

Синоптики предупреждают о резком похолодании до -40 градусов

2061 просмотров, комментировать
Сильные морозы приходят в Омск

Сильные морозы приходят в Омск

1238 просмотров, комментировать

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2016г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик