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Следственный комитет начал проверку по факту истязаний юной гимнастки
На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация о жительнице поселка Ростовка Омской области, которая морила голодом и избивала свою 8-летнюю дочь ради спортивных достижений. После этого полиция заинтересовалась этим случаем, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ребенок был изъят из семьи.
СУ СК России по Омской области инициировало изъятие и передачу уголовного дела в отношении матери несовершеннолетней гимнастки, но прокуратура отклонила ходатайство.
В ходе проверки, зарегистрированной по сообщению из СМИ, будут тщательным образом объективно проверены все опубликованные сведения о незаконных действиях в отношении девочки, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ее матери по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
- сообщает СУ СК России по Омской области.
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