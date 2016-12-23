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Администрация Керчи приобрела авиабилеты для обманутых омских строителей
Семеро жителей Омска приехали в Крым, чтобы участвовать в строительстве домов для переселенцев, а в итоге остались без средств к существованию. Подрядчик не оплатил выполненные работы, оставив мужчин фактически на улице.
Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев не оставил ситуацию без контроля и пообещал омичам, что Новый год они будут встречать со своими семьями в родных стенах. Сегодня прораб строительной бригады Анатолий Махатков получил авиабилеты на семь человек по маршруту Симферополь - Омск. Билеты для обманутых омичей были приобретены на спонсорские деньги неравнодушных граждан. Помимо этого городские власти Керчи выделили автомобиль, который доставит сибиряков в аэропорт Симферополя.
Фото с сайта kerch.fm.
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