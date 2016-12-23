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Первый канал не будет снимать передачу о пропавшей девушке из Омска

Уже больше месяца в Омске идут поиски пропавшей 22-летней студентки Анастасии Небукиной. Девушка ушла из дома в микрорайоне Крутая Горка днем 17 ноября, после чего никто не знает о ее местоположении.

Как писал Омскпресс, к поискам подключились следовали СКР и волонтеры «ДоброСпас-Омск», однако до сих пор все попытки разыскать девушку не привели к успеху. Планировалось также проверить родственников пропавшей на детекторе лжи. После этого ранее, родных и близких друзей Анастасии Небукиной пригласили в Москву на съемки популярного телешоу «Пусть говорят», где на всю страну должны были прозвучать все версии случившегося. Но буквально в последний момент выпуск, посвященный пропавшей омичке, отменили. Причина неизвестна.

Мы должны были вылететь в Москву, но накануне с Первого канала позвонили на телефон, извинились и сказали, что съемки отменяются,

– пишет «Комсомольская правда», цитируя одного из участников этой истории.