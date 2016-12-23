В Омске бывший инспектор ДПС получил условно за вымогательство взяток

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Несмотря на то, что он был пойман с поличным, экс-сотрудник полиции своей вины так и не признал.

Как сообщает СУ СК РФ по Омской области, суд вынес приговор бывшему сотруднику областной полиции, Андрею Харланову, признав его виновным в получении взяток.

По данным следствия, 15 апреля 2016 года инспектор дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД полиции УМВД России по городу Омску Андрей Харланов остановил автомобиль «ВАЗ-21102» и попросил водителя предъявить документы. После того, как Харланов увидел водительское удостоверение с истекшим сроком, он потребовал взятку в 10 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол о нарушении. Водитель «Лады» передал ему деньги, после чего обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.

Помимо этого в тот же день полицейский получил еще одну взятку в размере 15 тысяч рублей, но уже от другого правонарушителя, и был задержан с поличным сотрудниками МВД России по Омской области. При обыске у Харланова были найдены деньги.

Харланов был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника. В ходе следствия он вину не признал, однако следствием были получены объективные уличающие его доказательства, положенные судом в основу приговора.

- сообщает пресс-служба СУ СК России.

Своей вины бывший полицейский не признал. Суд признал его виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки») и приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 300 тысяч рублей.