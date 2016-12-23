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Фестиваль моды и гигантские пузыри ждут омичей на Новогодней ярмарке
Кроме широкой торговли товарами местных производителей, посетителей Новогодней ярмарки ожидают развлекательные сюрпризы: фестивали, конкурсы и розыгрыши, народные гулянья и выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба Омской Губернии. Предновогоднее мероприятие пройдет в областном Экспоцентре с 23 по 30 декабря 2016 года и с 3 по 8 января 2017 года в помещении экспоцентра.
В день открытия ярмарки двукратная рекордсменка Книги Рекордов России Людмила Дарьина задумала очередной рекорд – сделать самый высокий мыльный пузырь высотой от 5 до 10 метров.
Одним из самых интересных событий станет фестиваль моды и талантов «Снегурочка Омска-2017» с участием известных деятелей культуры и искусства из различных регионов страны. Для участников программы приготовлены подарки и приглашение на Международный фестиваль мод и талантов «Звезда России», который состоится в Москве в феврале 2017 года.
Для детей в возрасте от 4-х лет и старше проводится конкурс на лучшее ёлочное украшение. Он пройдет в двух номинациях: «Волшебная игрушка» и «Символ года». Есть одно условие: конкурсанты должны представить поделки с 23 до 29 декабря (с 11 до 19 часов) на стойке регистрации Экспоцентра.
Порадует омичей и продукция на торговых рядах фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств и народных умельцев. Всего предложат свой товар более 50 местных предприятий.
Стоит отметить, что более подробная информация о проведении ярмарки и развлекательной программе размещена на сайте Агентства развития и инвестиций Омской области (www.arvd.ru).
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