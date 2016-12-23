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НовостиПолитика в Омске

Советником Губернатора Омской области назначен Алексей Ромахин

Советником Губернатора Омской области назначен Алексей Ромахин
Источник картинки
Работающий на общественных началах советник будет оказывать экспертную, аналитическую и консультативную поддержку.
22.12.2016 17:14
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Глава региона Виктор Назаров назначил своим советником, работающим на общественных началах, Алексея Ромахина. 

В обязанности советника входит оказывать экспертную, аналитическую и консультативную поддержку деятельности Губернатора по приоритетным социально-экономическим вопросам развития региона, а также по важнейшим инновационным и инвестиционным проектам и вопросам стратегического планирования и управления. Он не является государственным гражданским служащим Омской области.

Для справки: Алексей Ромахин имеет квалификацию юрист, окончив омскую академию МВД РФ, пройдя службу в УВД Омской области и в региональном УФСИН России. В 2006 году Алексей основал в Москве группу компаний «Авангард», специализирующуюся в сфере безопасности и юриспруденции. С 2016 года Ромахин является Президентом фонда промышленного развития Омска «Город будущего», укрепляя связи и контакты между промышленными и оборонными предприятиями Омской области, и является учредителем журнала «ПРОМ».

Автор: Алина Савельева
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