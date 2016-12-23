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Три омских предприятия оштрафованы на 84 тысячи рублей за нарушения в обращении с опасными отходами
В ходе проверки соблюдения законодательства предприятиями, деятельность которых связана с оборотом отходов I - IV классов опасности, Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения.
Так, на территории Любинского района региона ООО «Камышловское ЖКХ» и ООО «Любинское ЖКХ» осуществляли свою деятельность по размещению опасных отходов без лицензии, а в Оконешниковском районе Омской области ООО «Гарантия» без официального разрешения собирает и транспортирует опасные отходы.
Выявленные факты противоречат Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которому деятельность, связанная с обращением опасных отходов, подлежит лицензированию.
По итогам проверки Омская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла постановления о возбуждении в отношении ООО «Камышловское ЖКХ» и ООО «Любинское ЖКХ», а также директора ООО «Гарантия» Сергея Моторина дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.1 Кодекса Административных правонарушений РФ.
Кроме того, как сообщили в Прокуратуре региона, судом указанные лица оштрафованы на общую сумму более 80 тысяч рублей.
*Акция проводится с 1.08.16 по 31.12.16.
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