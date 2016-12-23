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НовостиБизнес в Омске

Омские депутаты приняли закон о налоге на имущество

Омские депутаты приняли закон о налоге на имущество
Собственникам торговых, офисных, бытовых центров площадью свыше 5 тысяч квадратных метров придется платить повышенный налог.
22.12.2016 16:45
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Сегодня, 22 декабря, во втором чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области народные избранники приняли закон о налоге на имущество.

Вопрос один из самых резонансных, обсуждался со всеми сообществами, в принципе, договорились, что с данными поправками принимаем этот проект закон, даем старт изменению налоговой политики. 2017 год дается для того, чтобы могли изучить этот процесс, прислушавшись ко мнению общественности… Настолько это проект закона вызвал интерес – я не видел еще такого столкновения мнений, причем профессионалов,

- сообщил спикер Заксобрания Владимир Варнавский.

За принятие закона проголосовали 32 депутата против пяти, три человека отказались голосовать. Согласно закону, который вступит в силу с 2018 года, владельцы торговых, офисных, административно-деловых зданий, помещений бытового обслуживания и общепита будут платить налог на имущество в размере 1% от кадастровой стоимости. Размер ставки возрастет до 2% уже к 2022 году.  Напомним, что до сих пор этот налог исчислялся, исходя из инвентаризационной стоимости.

Изначально предполагалось, что 444 объекта площадью свыше 3 тысяч квадратных метров принесли бы в бюджет Омской области 350 миллионов рублей. Но депутаты предложили увеличить площадь зданий до 5 тысяч квадратных метров, в следствие  чего, из списка выпало порядка 200 объектов.

Вместе с тем, розничные рынки и здания, занимаемые органами государственной власти и местного самоуправления, освобождены от уплаты налога.

Поправка депутатов Валерия Кокорина и Сергея Калинина о льготной ставке налога для застройщиков также принята. Спрос на новое жилье в регионе упал, и продажи из-за кризиса идут медленнее. Для облегчения ситуации на квартиры в новостройках ставка по налогу на имущество будет составлять 0,1%.

Автор: Алина Савельева
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