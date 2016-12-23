По дороге домой омский полицейский задержал двоих парней, укравших сосну

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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В дежурные сутки в ОМВД России по Черлакскому району возбуждено уголовное дело по факту кражи сосны с территории домовладения в рабочем поселке. С заявлением о хищении в полицию обратился пенсионер. Сумму ущерба мужчина оценил в 5 000 рублей.

Подозреваемых недалеко от места преступления задержал начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН Николай Тиде.

Возвращаясь вечером с работы, майор полиции Николай Тиде заметил, как двое парней куда-то несут сосну. Путаясь в показаниях, подозрительные молодые люди не смогли внятно объяснить, где купили новогоднее дерево. Злоумышленников полицейский передал прибывшей следственно-оперативной группе.

Как оказалось, фигуранты-рецидивисты срубили верхушку 20-летней сосны на территории палисадника живущего неподалеку пенсионера, проникнув туда, когда стемнело. При этом ранее пострадавший уже заявил о пропаже в органы внутренних дел. Ущерб он оценил в 5 тысяч рублей. Криминалистом на месте происшествия были изъяты следы преступления и топор.

Как рассказали в УМВД России по Омской области, по факту кражи сосны в ОМВД России по Черлакскому району возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Отметим, что теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.