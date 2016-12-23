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НовостиЭкономика в Омске

Во втором окончательном чтении депутаты приняли бюджет Омской области на 2017 год

Во втором окончательном чтении депутаты приняли бюджет Омской области на 2017 год
Внесенные 23 из 28 поправок,касающихся перераспределения 600 миллионов рублей, одобрены и приняты.
22.12.2016 15:47
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В четверг, 22 декабря, проект бюджет на 2017 год  и на плановый период 2018-2019 годов принят на первой сессия Законодательного Собрания VI  созыва.

Во втором чтении поступило 28 поправок к бюджету, из которых 23 поправки были одобрены и рекомендованы к принятию комитетом финансовой и бюджетной политики. Все поправки коснулись перераспределения 600 миллионов рублей в качестве дополнительных средств поддержки ряда социально значимых отраслей и проектов, включая выделение дополнительных средств на АПК и строительство жилья на селе, а также покупку квартир сиротам и развитие спорта высших достижений. 

Безусловно, бюджет тяжелый. Но я призываю к конструктивному обсуждению. Критикуя – предлагайте своё решение. Давайте работать с тем бюджетом, который есть, не превышая параметров и рамок, установленных Минфином. В дальнейшем будем смотреть, где и что можно изменить. Будут дополнительные источники финансирования – будет дополнять статьи. Сейчас нужно жить по средствам,

- отметил глава региона Виктор Назаров.

 Депутаты большинством голосов, 34 против 6, утвердили бюджет Омской области на ближайшие три года.

Сегодняшнее принятие бюджета – это очень важное, знаковое событие для всей области: есть реальный документ, по которому регион будет жить в следующем году и определены перспективы до 2019 года. Те из депутатов, которые голосовали против, по сути навязывали области жить по схеме - одна двенадцатая бюджета ежемесячно, то есть по принципу «чем хуже - тем лучше». Для меня эта логика непонятна. Бюджет сложный, трудный, но сбалансированный,

-  отметил сенатор Омской области в Совете Федерации Сергей Попов. 

И те поправки, которые внесены, нацелены на значительное развитие. Например, утверждённые дополнительные ассигнования на поддержку и развитие животноводства 176 млн. рублей – деньги, которые область должна отразить в бюджете, чтобы в результате направить в отрасль миллиард рублей, получив на условиях софинансирования из федерального бюджета более 800 млн. рублей. Таковы условия участия регионов во всех федеральных программах. Надо уметь участвовать в них. И в Омской области эта ситуация в корне изменилась. На недавней встрече Губернатора Виктора Назарова и Министра сельского хозяйства Александра Ткачёва шла речь о серьёзной поддержке животноводства. Омская область сможет показать, как успешно работает в этом направлении в ходе визита Министра в следующем году, и это тоже очень важно.

Стоит также отметить, что параметры бюджета региона по доходам составляют 64,2 миллиарда рублей против 65,5 миллиардов рублей расходов.  Таким образом, дефицит от налоговых и неналоговых доходов составил 2,4%.

Напомним, что изменения в бюджете связаны с поступившими накануне от Правительства РФ 489,6 миллионами рублей на повышение бюджетникам региона заработной платы. 

Автор: Алина Савельева
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