Во втором окончательном чтении депутаты приняли бюджет Омской области на 2017 год

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В четверг, 22 декабря, проект бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов принят на первой сессия Законодательного Собрания VI созыва.

Во втором чтении поступило 28 поправок к бюджету, из которых 23 поправки были одобрены и рекомендованы к принятию комитетом финансовой и бюджетной политики. Все поправки коснулись перераспределения 600 миллионов рублей в качестве дополнительных средств поддержки ряда социально значимых отраслей и проектов, включая выделение дополнительных средств на АПК и строительство жилья на селе, а также покупку квартир сиротам и развитие спорта высших достижений.

Безусловно, бюджет тяжелый. Но я призываю к конструктивному обсуждению. Критикуя – предлагайте своё решение. Давайте работать с тем бюджетом, который есть, не превышая параметров и рамок, установленных Минфином. В дальнейшем будем смотреть, где и что можно изменить. Будут дополнительные источники финансирования – будет дополнять статьи. Сейчас нужно жить по средствам,

- отметил глава региона Виктор Назаров.

Депутаты большинством голосов, 34 против 6, утвердили бюджет Омской области на ближайшие три года.

Сегодняшнее принятие бюджета – это очень важное, знаковое событие для всей области: есть реальный документ, по которому регион будет жить в следующем году и определены перспективы до 2019 года. Те из депутатов, которые голосовали против, по сути навязывали области жить по схеме - одна двенадцатая бюджета ежемесячно, то есть по принципу «чем хуже - тем лучше». Для меня эта логика непонятна. Бюджет сложный, трудный, но сбалансированный,

- отметил сенатор Омской области в Совете Федерации Сергей Попов.

И те поправки, которые внесены, нацелены на значительное развитие. Например, утверждённые дополнительные ассигнования на поддержку и развитие животноводства 176 млн. рублей – деньги, которые область должна отразить в бюджете, чтобы в результате направить в отрасль миллиард рублей, получив на условиях софинансирования из федерального бюджета более 800 млн. рублей. Таковы условия участия регионов во всех федеральных программах. Надо уметь участвовать в них. И в Омской области эта ситуация в корне изменилась. На недавней встрече Губернатора Виктора Назарова и Министра сельского хозяйства Александра Ткачёва шла речь о серьёзной поддержке животноводства. Омская область сможет показать, как успешно работает в этом направлении в ходе визита Министра в следующем году, и это тоже очень важно.

Стоит также отметить, что параметры бюджета региона по доходам составляют 64,2 миллиарда рублей против 65,5 миллиардов рублей расходов. Таким образом, дефицит от налоговых и неналоговых доходов составил 2,4%.

Напомним, что изменения в бюджете связаны с поступившими накануне от Правительства РФ 489,6 миллионами рублей на повышение бюджетникам региона заработной платы.