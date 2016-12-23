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НовостиПроисшествия в Омске

21-летний омич сбил пенсионера, который ремонтировал свою машину на дороге

21-летний омич сбил пенсионера, который ремонтировал свою машину на дороге
Предположительно, причиной ДТП стала плохая видимость.
22.12.2016 14:15
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В минувшую среду, 21 декабря, около полудня в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Суворова города Омска. Как оказалось, возле дома №107 у пенсионера сломался автомобиль. Он вышел на проезжую часть и приступил к устранению неполадки. В это время по улице 60 лет Победы со стороны улицы Енисейская 21-летний водитель двигался на автомобиле «Хонда Аккорд». Во время движения молодой человек допустил наезд на ремонтирующего машину пенсионера.

В результате ДТП 65-летнего мужчину прибывшая вместе с сотрудниками ГИБДД «скорая» увезла в больницу.

Причины происшествия устанавливаются. Вероятно, 21-летний омич не заметил пенсионера ввиду плохой видимости.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 281
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