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21-летний омич сбил пенсионера, который ремонтировал свою машину на дороге
В минувшую среду, 21 декабря, около полудня в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Суворова города Омска. Как оказалось, возле дома №107 у пенсионера сломался автомобиль. Он вышел на проезжую часть и приступил к устранению неполадки. В это время по улице 60 лет Победы со стороны улицы Енисейская 21-летний водитель двигался на автомобиле «Хонда Аккорд». Во время движения молодой человек допустил наезд на ремонтирующего машину пенсионера.
В результате ДТП 65-летнего мужчину прибывшая вместе с сотрудниками ГИБДД «скорая» увезла в больницу.
Причины происшествия устанавливаются. Вероятно, 21-летний омич не заметил пенсионера ввиду плохой видимости.
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