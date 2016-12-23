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НовостиОбщество в Омске

В Омской области открыта седьмая ледовая переправа через Иртыш

В Омской области открыта седьмая ледовая переправа через Иртыш
Источник картинки
В Усть-Ишимском районе введена в эксплуатацию переправа грузоподъемностью 3 тонны, соединяющая поселок Аксеново и село Ярково.
22.12.2016 14:45
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На сегодняшний день открыта седьмая переправа на реке Иртыш. Так освидетельствована и введена в эксплуатацию переправа в Усть-Ишимском районе, соединяющая поселок Аксеново и село Ярково. Грузоподъемность переправы 3 тонны и по мере возрастания толщины льда грузоподъемность будет повышаться. 

Кроме того в Знаменском районе увеличена грузоподъемность переправ до 10 тонн.

На 22 декабря 2016 года в Омской области открыто семь ледовых переправ: 

1. Знаменский район - село Усть-Шиш - деревня Тузаклы, грузоподъемность - 10 тонн; 

2. Знаменский район - село Знаменское - деревня Качуково, грузоподъемность - 10 тонн; 

3. Тевризский район – рабочий поселок Тевриз - паоселок Бородинка, грузоподъемность - 7 тонн; 

4. Тевризский район - деревня Кускуны - деревня Вознесенка, грузоподъемность - 7 тонн; 

5. Тевризский район – рабочий поселок Тевриз - поселок Белый Яр, грузоподъемность - 5 тонн; 

6. Усть-Ишимский район - село Никольск -  село Усть-Ишим, грузоподъемность - 10 тонн; 

7. Усть-Ишимский район, поселок Аксеново - село Ярково, грузоподъемность - 3 тонны.  

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, грузоподъемность ледовых переправ установлена в соответствии с замерами льда. На семи открытых переправах организовано двухстороннее движение, а также обустроены пешеходные дорожки, перед съездами установлены шлагбаумы и дорожные знаки. 

В целях безопасности рекомендуется соблюдать требования информационных знаков и установленную грузоподъемность ледовых переправ.

Автор: Алина Савельева
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