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В Омской области открыта седьмая ледовая переправа через Иртыш
На сегодняшний день открыта седьмая переправа на реке Иртыш. Так освидетельствована и введена в эксплуатацию переправа в Усть-Ишимском районе, соединяющая поселок Аксеново и село Ярково. Грузоподъемность переправы 3 тонны и по мере возрастания толщины льда грузоподъемность будет повышаться.
Кроме того в Знаменском районе увеличена грузоподъемность переправ до 10 тонн.
На 22 декабря 2016 года в Омской области открыто семь ледовых переправ:
1. Знаменский район - село Усть-Шиш - деревня Тузаклы, грузоподъемность - 10 тонн;
2. Знаменский район - село Знаменское - деревня Качуково, грузоподъемность - 10 тонн;
3. Тевризский район – рабочий поселок Тевриз - паоселок Бородинка, грузоподъемность - 7 тонн;
4. Тевризский район - деревня Кускуны - деревня Вознесенка, грузоподъемность - 7 тонн;
5. Тевризский район – рабочий поселок Тевриз - поселок Белый Яр, грузоподъемность - 5 тонн;
6. Усть-Ишимский район - село Никольск - село Усть-Ишим, грузоподъемность - 10 тонн;
7. Усть-Ишимский район, поселок Аксеново - село Ярково, грузоподъемность - 3 тонны.
По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, грузоподъемность ледовых переправ установлена в соответствии с замерами льда. На семи открытых переправах организовано двухстороннее движение, а также обустроены пешеходные дорожки, перед съездами установлены шлагбаумы и дорожные знаки.
В целях безопасности рекомендуется соблюдать требования информационных знаков и установленную грузоподъемность ледовых переправ.
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