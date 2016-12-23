Новости → Культура в Омске
Омичам предлагают подарить детям поход в ТЮЗ
В преддверии Нового года и честь 80-летия Омского ТЮЗа, театр юного зрителя проводит благотворительную акцию «Чудо в каждый дом!».
Чудеса могут случиться каждым. С декабря 2016 года и до конца юбилейного театрального сезона, любой омич может стать волшебником и подарить сказку тем, кто возможно никогда не бывал в театре. Любой желающий может приобрести билет и оставить его на кассе. Волшебник сам выбирает спектакль, просмотр которого готов подарить ребятишкам. В свою очередь театр обязуется все благотворительные билеты передать тем детям, у которых нет возможности их приобрести, и для кого поход в театр станет настоящим чудом.
Также покупку билета можно осуществить онлайн на кассах.ру, где в графе «Владелец билетов» необходимо указать «Билет в подарок». В качестве получателя электронного билета следует ввести почтовый ящик театра: tuzinfo@mail.ru.
Добрые делать делать просто!
Читайте также:
Министр культуры прилетит в Омск на открытие цирка и собора
Владимир Мединский побывает на открытии реконструированного омского цирка и в новом Воскресенском соборе.Читать далее →
Новости рубрики
Городская резиденция Деда Мороза откроется в Доме кино
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Михаил Белозёров – человек разносторонний. Он – поэт, на счету которого помимо двух авторских книг множество газетных публикаций, талантливый журналист, радиоведущий.
|
Артем Савинов
Артист Омского драматического театра "Галёрка"
Конечно "Дни Турбиных" для нашего поколения – это "старый фотоальбом" с пожелтевшими фотографиями прекрасных людей. Ушедшее поколение, о котором мы можем только читать в книжках. Музейные экспонаты. Но мы хотим учиться у мастеров, хотим этих музеев, чтобы погрузиться в те самые чистые "чувства".
Жизнь и творчество поэта Михаила Белозёрова
За державу обидно! И за журналюг тоже!
Первые шаги 17 летней Маши Кистановой!
Новости компаний
Погода в Омске на выходных сюрпризов не принесет