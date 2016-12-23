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НовостиКультура в Омске

Омичам предлагают подарить детям поход в ТЮЗ

Омичам предлагают подарить детям поход в ТЮЗ
Любой желающий может подарить ребятишкам билет на спектакль. Билеты можно приобрести в кассе театра или онлайн на кассах.ру.
22.12.2016 13:45
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В преддверии Нового года и честь 80-летия Омского ТЮЗа, театр юного зрителя проводит благотворительную акцию «Чудо в каждый дом!».  

Чудеса могут случиться каждым. С декабря 2016 года и до конца юбилейного театрального сезона, любой омич может стать волшебником и подарить сказку тем, кто возможно никогда не бывал в театре.  Любой желающий может приобрести билет и оставить его на кассе. Волшебник сам выбирает спектакль, просмотр которого готов подарить ребятишкам. В свою очередь театр обязуется все благотворительные билеты передать тем детям, у которых нет возможности их приобрести, и для кого поход в театр станет настоящим чудом.

Также покупку билета можно осуществить онлайн на кассах.ру, где в графе «Владелец билетов» необходимо указать «Билет в подарок». В качестве получателя электронного билета следует ввести почтовый ящик театра: tuzinfo@mail.ru. 

Добрые делать делать просто!

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 256
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