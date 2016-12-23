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Житель Омской области убил бабушку из-за 100 рублей
В минувшую пятницу, 16 декабря, 36-летняя жительница села Большой Атамас сообщила в полицию о том, что ее 80-летней бабушки уже несколько дней нет дома, при этом пенсионерка не выходит на связь. В ходе разыскных мероприятий стражи порядка обнаружили тело пожилой женщины в огороде дома. Как показала судебно-медицинская экспертиза, бабушка умерла от асфиксии.
Чтобы раскрыть преступление, на помощь к черлакским полицейским выехали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области.
В результате совместно проделанной работы удалось установить подозреваемого – жителя соседнего села Татарка 1981 года рождения, который только 8 декабря 2016 года вышел из мест лишения свободы,
- рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Полицейские задержали мужчину позавчера, 20 декабря, за появление в общественном месте в состоянии опьянения, и составили на него административный протокол. Суд решил арестовать задержанного на 5 суток.
Как сообщили в СУСК РФ по Омской области, подозреваемый приехал к своей приятельнице, чтобы выпить, а когда кончились деньги, он решил занять их у пенсионерки. Бабушку он знал и ранее: калымил у нее и был осведомлен, что женщина имеет денежные накопления. Но пенсионерка заняла ему только 100 рублей.
Решив, что этого мало, подозреваемый выхватил из рук женщины все деньги, а когда она пригрозила, что заявит в полицию, задушил престарелую женщину. После этого, скрывая следы преступления, закопал тело в огороде, а дверь закрыл на ключ, который выкинул,
- рассказали в пресс-службе ведомства о версии следствия.
При этом в месте, указанном подозреваемым, был обнаружен и изъят ключ от входной двери дома пожилой женщины, а у подозреваемого нашли похищенный им телефон.
Следственные действия, направленные на установление всех причин произошедшего продолжаются.
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