Свежие новости в Омске онлайн
По вине предприятий и домовладельцев весной Омск может затопить
Не все предприятия и собственники жилья при уборке снега вывозят его на специальные полигоны, нарушая тем самым Правила благоустройства.
Омские полицейские помогают бомжам (фото)
В Омске проходит неделя «Милосердия». Омичей просят не быть равнодушными к лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Омский центр занятости приглашает в конце января на ярмарку вакансий
Соискателям предложат рабочие места как на предприятиях Омска и области, так и в других городах для работы вахтовым методом.
Охотничий азарт довел двух жителей области до уголовного дела
Отправившись добывать зайцев, двое мужчин не смогли устоять перед загонной охотой на копытных. Убито пять косуль.
Омские организации приглашаются на арт-конкурс «12 стульев для дворца»
Для участия в конкурсе нужны креативное мышление, фантазия, корпоративный дух и стул.
В Омске карантин объявлен в 15 школах
Также занятия отменены в 13 детских садах города.
Пропавшая в Омске Анастасия Небукина перед исчезновением искала в сети информацию о ядах
Следователи узнали эту информацию благодаря телефону исчезнувшей студентки.
На светофоре у Континента появилась пешеходная фаза
Мэрия продолжает приводить режим работы светофоров в соответствие с нормативными требованиями, не допускающими пересечение транспорта и пешеходов.
В Омской области есть свободные места в пансионатах для пожилых людей
Сейчас в регионе функционируют восемь пансионатов. Социальные услуги в них предоставляются в соответствии со стандартом.
Хозяин омских массажных салонов получил 3 года колонии за организацию проституции
Вопрос о закрытии салонов «Сакура» будет в судебном порядке решать Прокуратура Советского района Омска.
Первый приют для беременных женщин и матерей открылся в Омске
В Центре помощи омичкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогут с трудоустройством и окажут психологическую и юридическую помощь.
Из Северной Осетии в Омск прибыла партия сомнительной соевой муки
О поставке продукции вопреки действующему законодательству Упралвение Россельхознадзора никто не предупредил.
На Комсомольском мосту демонтировали незаконную рекламу
Счет за работы будет выставлен владельцу рекламной растяжки, который не принял меры в установленные после получения уведомления.
Молодая омичка лишилась 10 тысяч рублей после ночи с новым знакомым
В баре молодой человек запомнил пин-код карты девушки, а на утро, после совместно проведенной ночи, обналичил средства с ее счета.
Новости Омска
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Помню помню,как в первой половине зимы,наши "благоустройщики" отчитыва...
// По вине предприятий и домовладельцев весной Омск может затопить
Тут прячь не прячь, а всё равно это не спасёт. Надо было раньше с банком договар...
// Житель Омского района отработает 360 часов на благо общества за просроченный кредит
а если частникам запретить личным транспортом пользоваться то выручка будет ещё...
// В Омске после сокращения маршруток у ПАТП выросла прибыль
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