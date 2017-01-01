Свежие новости в Омске онлайн
Волонтеры «ДоброСпас-Омск» поздравляют омичей с Новым годом
Ребята, не один раз принимавшие участие в поисках пропавших, поздравляют омичей с праздником.
В Омской области студент возвращал украденные госзнаки с автомобилей за деньги
Ранее судимый 18-летний подозреваемый задержан. Ему грозит до 1 года тюрьмы.
Телефоны дежурно-диспетчерских служб Омска и области
Дежурно-диспетчерские службы региона будут работают в новогодние каникулы в круглосуточном режиме.
Россиян поздравили с Новым годом и Рождеством из космоса (видео)
Видеопоздравление передано с борта Международной космической станции.
Автоинспекторы подарили новорожденному омичу при выписке из роддома автолюльку
Инспекторы ДПС помогли роженице в экстренной ситуации, когда у перевозившего ее автомобиля скорой медицинской помощи отказало устройство подачи спецсигнала.
В Омске выкупная стоимость земельных участков под объектами недвижимости снижена на 10%
В областное законодательство изменения разработаны по предложениям предпринимателей региона.
«Почта Деда Мороза» доставит новогодние подарки бедным детям Омска
Так администрация города выступает помощником Деда Мороза и исполняет желания маленьких омичей.
В Омске мужчина украл мешок детских подарков у Деда Мороза
К счастью, это произошло только в новогоднем выпуске проекта «Свой формат» от омской полиции.
В Омской области задержан иностранец, пытавшийся вывезти редких птиц за пределы России
Злоумышленник завернул птиц в тряпки и спрятал в нише для запасного колеса автомобиля.
В центре Омска автокран врезался в маршрутку с пассажирами
В результате ДТП образовался серьезная пробка.
Большереченский зоопарк открыл выставку символа 2017 года
Экзотических петухов и куриц различных пород можно будет увидеть на выставке в сельском зоопарке.
Президент России Владимир Путин и первые лица РФ поздравили жителей Омской области с Новым годом
Сегодня в адрес главы региона Виктора Назарова поступили несколько поздравительных телеграмма.
Бывшие омские чиновники отстояли право на доплаты к пенсии через Верховный суд РФ
Ранее представление о лишении бывших чиновников дополнительных денежных выплат внесла Прокуратуры Омской области.
Список маршруток, отмененных в Омске с 1 января 2017года
Мэрия преподнесла предновогодний сюрприз и опубликовала на сайте список отмененных маршруток и новые схемы движения общественного транспорта.
Новости Омска
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