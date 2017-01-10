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Что нужно знать
вчера, 17:45
414 просмотров
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БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

485 просмотров

Свежие новости в Омске онлайн

По Омску по-прежнему ездят отмененные с 1 января маршрутки

По Омску по-прежнему ездят отмененные с 1 января маршрутки

Сами омичи только рады, что нелегальные перевозчики продолжают их возить.

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09.01.2017 23:28
214 просмотров
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В омском подъезде заживо сожгли пьяного мужчину

В омском подъезде заживо сожгли пьяного мужчину

27-летний парень был доставлен в больницу с серьезными ожогами 30% тела.

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09.01.2017 22:32
175 просмотров
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Житель Омска сжег квартиру задолжавшего ему работодателя

Житель Омска сжег квартиру задолжавшего ему работодателя

Ранее уже судимому омичу грозит до 5 лет лишения свободы.

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09.01.2017 22:05
411 просмотров 1
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В Омской области за сутки инспекторы ДПС поймали 7 пьяных водителей

В Омской области за сутки инспекторы ДПС поймали 7 пьяных водителей

Также во время рейда «Трезвость» было выявлено более 200 нарушений Правил дорожного движения.

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09.01.2017 21:44
155 просмотров
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За новогодние праздники в Омской области родилось 395 детей

За новогодние праздники в Омской области родилось 395 детей

Три омских семьи пополнилось сразу двумя детьми.

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09.01.2017 20:26
380 просмотров
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В центре Омска у кинотеатра «Маяковский» возникла пробка из-за операции «Перехват»

В центре Омска у кинотеатра «Маяковский» возникла пробка из-за операции «Перехват»

Как сообщают очевидцы в соцсетях, сотрудники ДПС задержали наркокурьеров на Mitsubichi Galant.

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09.01.2017 20:11
678 просмотров
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Татуировки в Омске

Татуировки в Омске

Как выбрать рисунок? К какому мастеру пойти, в какой салон записаться, на что обратить внимание и к чему подготовиться?

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09.01.2017 17:45
414 просмотров
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Омских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар

Омских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар

Узнать, на что способен бизнес, приглашают как начинающих, так и действующих предпринимателей. Для участия необходима предварительная запись.

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09.01.2017 17:15
221 просмотров
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В Омске служебная собака Контра помогла задержать грабителя в сланцах

В Омске служебная собака Контра помогла задержать грабителя в сланцах

Молодой человек отобрал у пожилой омички сумку с деньгами и продуктами. Собака взяла след и привела сотрудников полиции в общежитие, где находился подозреваемый .

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09.01.2017 16:47
455 просмотров
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В Омской области от выстрела в голову погиб охотник

В Омской области от выстрела в голову погиб охотник

По предварительным данным в отношении мужчины криминальных действий не совершалось. По данному факту проводится проверка.

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09.01.2017 16:19
453 просмотров
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Минэкономики Омской области определило 15 приоритетных проектов

Минэкономики Омской области определило 15 приоритетных проектов

Некоторые проекты – это задачи, поставленные Губернатором Виктором Назаровым в бюджетном послании на 2017 год.

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09.01.2017 16:15
518 просмотров
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Почти 14 тысяч выездов к омичам совершила скорая помощь в новом году

Почти 14 тысяч выездов к омичам совершила скорая помощь в новом году

В праздничные дни омичи с температурой вместо дежурного врача из поликлиники предпочли вызывать скорую помощь.

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09.01.2017 15:46
265 просмотров
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Омичи простились с Юрием Глебовым в зале Омской филармонии

Омичи простились с Юрием Глебовым в зале Омской филармонии

Ушел из жизни Юрий Яковлевич Глебов в минувшую пятницу, 6 января, на 87-м году жизни.

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09.01.2017 15:15
709 просмотров
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Отремонтированные в 2016 году омские дороги проверят весной

Отремонтированные в 2016 году омские дороги проверят весной

С наступлением тепла подрядчики должны будут устранить выявленные за зиму дефекты.

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09.01.2017 14:45
301 просмотров
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Новости Омска [Страница 1]23»
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Новости Омска

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Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

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ВТБ развивает розничные продукты на базе новых технологических платформ

// Банк ВТБ (ПАО)
Антикризисный прогноз на 2017 год

Антикризисный прогноз на 2017 год

// Компания Бкс, ООО

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БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

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Оперативно-разыскная часть Собственной безопасности УМВД России по Омской области при согласовании и при участии своих коллег из МВД России задержала при получении взятки старшего лейтенанта юстиции, против которого возбудили уголовное дело.

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Я - доброволец!

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// В 2017 году в Омской области увеличится сумма маткапитала

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Обсуждения
Алекс:

Сам позвал,сам начал выгонять и задушил... И что? Это тупизм!

// В Омской области задержан подозреваемый в убийстве своей знакомой

кабан:

Сейчас нас они так посчитают ,что из 10 кабанов один останется! Тем более техник...

// Омские охотоведы приступили к зимнему учету диких животных

Ветеран:

В богатейшей стране - бедные дети, при кучке правящих мерзавцев.

// «Почта Деда Мороза» доставит новогодние подарки бедным детям Омска

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