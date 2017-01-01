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С Новым годом!
вчера, 17:05
318 просмотров
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Горячие новости

Свежие новости в Омске онлайн

Волонтеры «ДоброСпас-Омск» поздравляют омичей с Новым годом

Волонтеры «ДоброСпас-Омск» поздравляют омичей с Новым годом

Ребята, не один раз принимавшие участие в поисках пропавших, поздравляют омичей с праздником.

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31.12.2016 17:05
318 просмотров
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В Омской области студент возвращал украденные госзнаки с автомобилей за деньги

В Омской области студент возвращал украденные госзнаки с автомобилей за деньги

Ранее судимый 18-летний подозреваемый задержан. Ему грозит до 1 года тюрьмы.

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31.12.2016 16:05
Фото
452 просмотров
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Телефоны дежурно-диспетчерских служб Омска и области

Телефоны дежурно-диспетчерских служб Омска и области

Дежурно-диспетчерские службы региона будут работают в новогодние каникулы в круглосуточном режиме.

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31.12.2016 15:15
330 просмотров
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Россиян поздравили с Новым годом и Рождеством из космоса (видео)

Россиян поздравили с Новым годом и Рождеством из космоса (видео)

Видеопоздравление передано с борта Международной космической станции. 

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31.12.2016 14:48
Видео
407 просмотров
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Автоинспекторы подарили новорожденному омичу при выписке из роддома автолюльку

Автоинспекторы подарили новорожденному омичу при выписке из роддома автолюльку

Инспекторы ДПС помогли роженице в экстренной ситуации, когда у перевозившего ее автомобиля скорой медицинской помощи отказало устройство подачи спецсигнала.

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31.12.2016 14:15
496 просмотров
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В Омске выкупная стоимость земельных участков под объектами недвижимости снижена на 10%

В Омске выкупная стоимость земельных участков под объектами недвижимости снижена на 10%

В областное законодательство изменения разработаны по предложениям предпринимателей региона.

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31.12.2016 13:43
341 просмотров
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«Почта Деда Мороза» доставит новогодние подарки бедным детям Омска

«Почта Деда Мороза» доставит новогодние подарки бедным детям Омска

Так администрация города выступает помощником Деда Мороза и исполняет желания маленьких омичей.

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30.12.2016 21:13
598 просмотров 1
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В Омске мужчина украл мешок детских подарков у Деда Мороза

В Омске мужчина украл мешок детских подарков у Деда Мороза

К счастью, это произошло только в новогоднем выпуске проекта «Свой формат» от омской полиции.

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30.12.2016 20:48
1061 просмотров
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В Омской области задержан иностранец, пытавшийся вывезти редких птиц за пределы России

В Омской области задержан иностранец, пытавшийся вывезти редких птиц за пределы России

Злоумышленник завернул птиц в тряпки и спрятал в нише для запасного колеса автомобиля.

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30.12.2016 20:04
500 просмотров
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В центре Омска автокран врезался в маршрутку с пассажирами

В центре Омска автокран врезался в маршрутку с пассажирами

В результате ДТП образовался серьезная пробка.

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30.12.2016 17:28
941 просмотров
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Большереченский зоопарк открыл выставку символа 2017 года

Большереченский зоопарк открыл выставку символа 2017 года

Экзотических петухов и куриц различных пород можно будет увидеть на выставке в сельском зоопарке.

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30.12.2016 17:15
Фото
456 просмотров
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Президент России Владимир Путин и первые лица РФ поздравили жителей Омской области с Новым годом

Президент России Владимир Путин и первые лица РФ поздравили жителей Омской области с Новым годом

Сегодня в адрес главы региона Виктора Назарова поступили несколько поздравительных телеграмма.

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30.12.2016 16:45
561 просмотров 1
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Бывшие омские чиновники отстояли право на доплаты к пенсии через Верховный суд РФ

Бывшие омские чиновники отстояли право на доплаты к пенсии через Верховный суд РФ

Ранее представление о лишении бывших чиновников дополнительных денежных выплат внесла Прокуратуры Омской области.

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30.12.2016 16:15
861 просмотров
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Список маршруток, отмененных в Омске с 1 января 2017года

Список маршруток, отмененных в Омске с 1 января 2017года

Мэрия преподнесла предновогодний сюрприз и опубликовала на сайте список отмененных маршруток и новые схемы движения общественного транспорта.

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30.12.2016 15:45
3724 просмотров
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Новости Омска [Страница 1]23»
Всего: 40763
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске

Новости Омска

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Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости компаний

ВТБ развивает розничные продукты на базе новых технологических платформ

ВТБ развивает розничные продукты на базе новых технологических платформ

// Банк ВТБ (ПАО)
В клинике НЕЙРОМЕД на Перелета акция

В клинике НЕЙРОМЕД на Перелета акция

// Нейромед
Антикризисный прогноз на 2017 год

Антикризисный прогноз на 2017 год

// Компания Бкс, ООО

МТС приглашает омские компании на онлайн-семинар «Максим «КомБат» Батырев. Как создать Команду Мечты

// МТС

«Ростелеком» в 2016 году построил более 270 км «оптики» в Омском регионе

// Ростелеком

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

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Письма наших читателей Письма наших читателей

За державу обидно! И за журналюг тоже!

Оперативно-разыскная часть Собственной безопасности УМВД России по Омской области при согласовании и при участии своих коллег из МВД России задержала при получении взятки старшего лейтенанта юстиции, против которого возбудили уголовное дело.

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За державу обидно! И за журналюг тоже!

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Соучастие в судьбе

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Первые шаги 17 летней Маши Кистановой!

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Делать добро легче вместе!

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Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
Справочник
Адабир Анатолий Николаевич
Адабир Анатолий Николаевич

// Общественный совет и «Агропромобъединение» станут защищать интересы омских аграриев

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Кошелев Сергей Викторович
Кошелев Сергей Викторович

// Создание в Омске кластера по переработке золошлаковых отходов улучшит экологию и строительство

Все упоминания (16)

Стороженко Андрей Евгеньевич
Стороженко Андрей Евгеньевич

// Количество абортов в Омской области сократилось вдвое

Все упоминания (32)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

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Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

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УФАС, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области
УФАС, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области

// Омское УФАС подтвердило правомерность аукционов на ремонт городских улиц

Все упоминания (1)

Авиакомпания ORENAIR
Авиакомпания ORENAIR

// Авиакомпания ORENAIR запустила прямые рейсы из Омска в Германию

Все упоминания (13)

Мега
Мега

// Озеленение парка 300-летия Омска продолжится в рамках общегородского субботника

Все упоминания (119)

Обсуждения
Ветеран:

В богатейшей стране - бедные дети, при кучке правящих мерзавцев.

// «Почта Деда Мороза» доставит новогодние подарки бедным детям Омска

Виктор:

Очень нужное решение. Спасет много жизней. Если посчитать среднюю скорость по го...

// В Омске планируют снизить максимально разрешенную скорость до 50 километров в час

Сергей:

А дорогу почистить не пробовали? Скоро из трех полос одна получится.

// В Омске на Красноярском тракте ограничили скорость до 40 километров в час из-за частых ДТП

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Специальные автобусы помогут омичам уехать с Главной городской елки

Специальные автобусы помогут омичам уехать с Главной городской елки

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Виктор Назаров намерен повлиять на выборы мэра Омска в 2017 году

Виктор Назаров намерен повлиять на выборы мэра Омска в 2017 году

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