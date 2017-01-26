Свежие новости в Омске онлайн
В Омске активизировались мошенники, которые предлагают получить надбавку к пенсии
Злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают перечислить надбавку к пенсии, но в результате с банковской карты исчезают деньги.
Омичей приглашают стать участниками патриотической акции «Письмо Победы»
Главная цель мероприятия - вспомнить о подвиге героев, а также помочь ветеранам, дожившим до наших дней, найти своих сослуживцев и друзей.
Полицейские с собакой быстро нашли преступников, ограбивших 90-летнюю омичку
Под видом арендаторов двое мужчин забрали у пенсионерки мобильный телефон и 43 тысячи рублей.
Администрация Омска готова заплатить за помощь в уборке снега 6 миллионов рублей
Привлечение сторонней самосвальной техники для уборки и вывоза снега в преддверии паводка в Омске практикуется уже не первый год.
С 1 марта 2017 года с омских дорог должны исчезнуть маловместительные маршрутки
По договору, перевозчики были обязаны поменять пассажирский транспорт на более вместительный.
ФСБ напоминает омским рыбакам и охотникам о необходимости разрешения на въезд в пограничную зону
Для получения разрешения нужно обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Омской области, расположенное в Омске по адресу улица Волгоградская 1/2.
В Омске девушке на «четверке» удалось вытащить застрявшую в сугробе машину
Омич поделился в социальных сетях геройским поступком автоледи.
Омичи-автолюбители задержали пьяного водителя с судейским удостоверением
На место происшествие были вызваны сотрудники ГИБДД, которые составили протокол в отношении нарушителя.
Мэр города ответит сегодня на звонки омичей
Первая в этом году прямая телефонная линия с руководителем города пройдет с 18:00 до 19:00 часов по телефону: 330-560
Омский школьник находится в крайне тяжелом состоянии после падения с 6 на 4 этаж на стройке
Для установления всех обстоятельств произошедшего, проводятся опросы очевидцев и устанавливается личность владельца стройки.
Депутаты Горсовета намерены помочь омичам разобраться с платежами за ОДН
Депутаты обеспокоены волнениями среди горожан, получивших квитанции с подросшей суммой на ОДН.
Комиссия Омского УФАС признала жалобы двух перевозчиков на мэрию обоснованными
Заявители посчитали, что омский департамент транспорта нарушил закон при проведении торгов на право осуществления перевозок.
Завершено расследование аварии на автодороге Омск-Муромцево, где погибли 5 человек
ДТП произошло в ноябре 2015 года, когда водитель пассажирского автобуса при совершении обгона врезался в инкассаторскую машину.
В 2016 году в Омской области сохранился естественный прирост населения
За прошлый год смертность и рождаемость почти сравнялись по количеству. Число желающих зарегистрировать брак снизилось.
Новости Омска
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
|БЦ "Радуга"
Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.
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Чайка , отсоси у Расина , ШЛЮХА !
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Мы рады за вас , удачи в ваших начинаниях !
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найдутся ваши подснежники и Настя весной ,что делать если зима на дворе только ж...
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