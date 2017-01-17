Свежие новости в Омске онлайн
В Год экологии 4 мероприятия Омской области включили в федеральный список
Среди них - строительство очистных сооружений, центра по переработке ТКО и другие.
В городке Нефтяников автоледи сбила 10-летнюю омичку
Ребенок доставлен в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Из-за долгов Тепловой компании омичи могут замерзнуть
МП города Омска «Тепловая компания» задолжала ООО «Газпром межрегионгаз Омск» 213,3 миллиона рублей.
Специалисты исследовали месторождения кирпичного сырья на территории Омского региона
На проведение данных работ из областного бюджета выделили 100 тысяч рублей.
Однорукий житель Омской области в ходе ссоры зарезал сожительницу
Увидев мать мертвой, ее сын избил мужчину. Врачи диагностировали у подозреваемого травму головы и множественные переломы.
Омские гимнастки поборются за право представить регион на первенстве России в Казани
В Омском Дворце художественной гимнастики стартовало первенство Сибирского федерального округа по художественной гимнастике.
В Омске автобус сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу на красный свет
Женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка.
Заместителем гендиректора омского АРИ назначен Иван Штейнборм
Ранее Иван Штейнборм работал заместителем директора – главным технологом омского филиала Федеральной кадастровой палаты.
Коррупциогенные факторы обнаружены в действиях Администрации Омска при отмене маршрутов
Прокуратура Омской области проводит проверку законности отмены муниципальных маршрутов на территории Омска.
Омичей оставили без ночного клуба «Атлантида»
В начале января в развлекательном заведении прошла последняя вечерника. Причины закрытия не известны.
Омская молодежь выйдет на уборку снега в рамках добровольческой акции
Планируется, что участие в акции примут порядка 500 юных омичей.
В Чкаловском поселке двое омичей избили мужчину ради телевизора
Молодые люди ворвались в квартиру 60-летнего мужчины. Украденный телевизор позже сдали в ломбард.
Омич-инвалид добился положенной по закону квартиры от мэрии через прокуратуру
Мужчина является инвалидом второй группы, страдающим хроническим заболеванием, при котором совместное проживание граждан в одной квартире просто невозможно.
Омичей приглашают обсудить, где установить светофоры в 2018 году
На обсуждение будет вынесено 12 наиболее аварийных участков, на которых необходимо установить светофорные объекты.
Новости Омска
Последние новости Омска и Омской области от информационного агентства Омскпресс — это всегда проверенная, актуальная и важная информация, в процессе подготовки которой принимают участие квалифицированные специалисты в области СМИ. Для получения достоверной информации они всегда прибегают к опросу очевидцев произошедшего события или же проводят беседу со специалистом в той или иной области.
Главные новости Омска за неделю включают в себя события из различных сфер жизни города и страны. Постоянные посетители портала всегда находятся в курсе политической, социальной, образовательной, культурной и финансовой обстановки как внутри города, так и за его пределами. Подписавшись на рассылку, вы сможете узнавать самые свежие новости Омска онлайн без необходимости ежедневного посещения портала.
Наши журналисты своевременно анонсируют все события в рамках городских праздников и других мероприятий. Принимая непосредственное участие в большинстве их них, они в самые короткие сроки готовят небольшие отчеты, освещающие главные новости с места событий. На сайте Омскпресс вы всегда можете смотреть новости дня города Омска, празднования Дня победы и т. п. — быть в курсе всех событий, не пропуская главного.
Для получения только важной и необходимой информации все новости разделены по тематикам, включающим в себя такие области, как политика, экономика, общество, наука, культура, спорт, происшествия, события и бизнес. Желая узнать последние новости Омска сегодня, вы можете выбрать наиболее интересующую вас тему, не тратя время на поиск необходимой информации.
Специалисты новостного отдела информационного агентства Омскпресс ежедневно следят за событиями, своевременно, объективно и полно отображая политическую, экономическую, культурную и социальную ситуацию в регионе и за его пределами. Новости в Омске за неделю, месяц или год вы всегда можете найти, зайдя в раздел «Архив новостей».
Быть в центре событий — наша работа, своевременно анонсировать мероприятия и освещать темы дня — наша главная задача.
Новости компаний
Блоги
|БЦ "Радуга"
Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.
|Письма наших читателей
Оперативно-разыскная часть Собственной безопасности УМВД России по Омской области при согласовании и при участии своих коллег из МВД России задержала при получении взятки старшего лейтенанта юстиции, против которого возбудили уголовное дело.
Первые шаги 17 летней Маши Кистановой!
А вообще-то мне непонятно одно,газ чей? Кому он принадлежит? Мы что,уже не в гос...
Ну и где эти премудрые органы опеки? Или только в благополучные семьи могут лезт...
// Жительница Омской области кочергой выгнала 14-летнего сына босым на мороз
Я не эксперт, конешн, но по-моему там photoshop?
// Омичи вспомнили про оскверненный в 2010 году памятник героям ВОВ (дополнено)