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15 «неотложек»
28.01, 17:16
569 просмотров
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Свежие новости в Омске онлайн

Два дня омских водителей будут проверять на трезвость

Два дня омских водителей будут проверять на трезвость

Целевая оперативно-профилактическая операция «Трезвость» пройдет на территории Советского и Центрального округов города.

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28.01.2017 17:59
1298 просмотров
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В Омской области появились 15 новеньких «неотложек»

В Омской области появились 15 новеньких «неотложек»

Обновление автопарка подстанций скорой медицинской помощи продолжается.  Ожидается приобретение еще 10 реанемобилей

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28.01.2017 17:16
Фото
567 просмотров
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Омич похитил у подруги знакомого сотовый телефон и деньги

Омич похитил у подруги знакомого сотовый телефон и деньги

Очень быстро раскрыли сотрудники полиции ограбление в Кировском округе. Подозреваемый задержан.

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28.01.2017 16:20
729 просмотров
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В Тарском районе пешеход попал под колеса легкового автомобиля

В Тарском районе пешеход попал под колеса легкового автомобиля

В результате происшествия пешеходу потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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28.01.2017 15:57
710 просмотров
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Омский «Авангард» всухую проиграл нижнекамскому «Нефтехимику»

Омский «Авангард» всухую проиграл нижнекамскому «Нефтехимику»

Ворота Андрея Кареева остались нетронутыми: омичи не смогли ответить на четыре шайбы от нижнекамцев.

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28.01.2017 08:50
721 просмотров 1
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Омские пенсионеры получили единовременную выплату

Омские пенсионеры получили единовременную выплату

Выплату еще не получили пенсионеры, находящиеся на лечении в больнице и временно выехавшие за пределы региона.

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27.01.2017 17:46
717 просмотров
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На Космическом проспекте в Омске задержали пьяного водителя (видео)

На Космическом проспекте в Омске задержали пьяного водителя (видео)

Сельчанин, после употребления алкогольных напитков, решил покататься по ночному Омску.

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27.01.2017 17:16
971 просмотров
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Омичи продолжают засорять канализацию бытовым мусором

Омичи продолжают засорять канализацию бытовым мусором

Огромные текстильные клубки из полотенец, салфеток и средств личной гигиены забивают канализационные трубы.

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27.01.2017 16:46
768 просмотров
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В Омске обиженный рецидивист поджег дом подруги: погибла пожилая женщина

В Омске обиженный рецидивист поджег дом подруги: погибла пожилая женщина

Разбив окно, мужчина поджег вещи, находившиеся на веранде.

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27.01.2017 16:15
902 просмотров
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Земельный налог доначисляют за использование сельскохозземель не по назначению

Земельный налог доначисляют за использование сельскохозземель не по назначению

В 2016 году доначислено 300 тысяч рублей земельного налога за нарушениеемельного законодательства.

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27.01.2017 15:44
746 просмотров
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Правительство Омской области продолжает борьбу с нелегальными перевозчиками

Правительство Омской области продолжает борьбу с нелегальными перевозчиками

Нелегалы пользуются несовершенствами законодательства, из-за чего борьба с ними осложняется.

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27.01.2017 15:15
881 просмотров
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Пожилая омичка оказалась в реанимации после падения на лестнице

Пожилая омичка оказалась в реанимации после падения на лестнице

Женщина потеряла сознание и упала на лестнице между этажами. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

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27.01.2017 15:03
808 просмотров
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В 2016 году омским пенсионерам выплатили более 96 миллиардов рублей

В 2016 году омским пенсионерам выплатили более 96 миллиардов рублей

Около 5,6 миллиардов рублей перечислили на счет владельцев сертификатов на материнский капитал.

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27.01.2017 14:45
646 просмотров
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Пьяный омич попытался угнать у соседа иномарку, но врезался в ограждение

Пьяный омич попытался угнать у соседа иномарку, но врезался в ограждение

В авто злоумышленник проник, разбив стекло двери, а затем запустил двигатель ключами, что находились в салоне.

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27.01.2017 14:15
732 просмотров
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Новости Омска [Страница 1]23»
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Новости Омска

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В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

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Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

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Делать добро легче вместе!

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Я - доброволец!

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Это был действительно настоящий хозяин земли Омской, который делал всё только хо...

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