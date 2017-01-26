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«Письмо Победы»
сегодня, 16:15
82 просмотров
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Свежие новости в Омске онлайн

В Омске активизировались мошенники, которые предлагают получить надбавку к пенсии

В Омске активизировались мошенники, которые предлагают получить надбавку к пенсии

Злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают перечислить надбавку к пенсии, но в результате с банковской карты исчезают деньги.

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26.01.2017 16:45
58 просмотров
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Омичей приглашают стать участниками патриотической акции «Письмо Победы»

Омичей приглашают стать участниками патриотической акции «Письмо Победы»

Главная цель мероприятия - вспомнить о подвиге героев, а также помочь ветеранам, дожившим до наших дней, найти своих сослуживцев и друзей.

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26.01.2017 16:15
80 просмотров
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Полицейские с собакой быстро нашли преступников, ограбивших 90-летнюю омичку

Полицейские с собакой быстро нашли преступников, ограбивших 90-летнюю омичку

Под видом арендаторов двое мужчин забрали у пенсионерки мобильный телефон и 43 тысячи рублей.

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26.01.2017 15:45
118 просмотров
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Администрация Омска готова заплатить за помощь в уборке снега 6 миллионов рублей

Администрация Омска готова заплатить за помощь в уборке снега 6 миллионов рублей

Привлечение сторонней самосвальной техники для уборки и вывоза снега в преддверии паводка в Омске практикуется уже не первый год.

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26.01.2017 15:15
205 просмотров
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С 1 марта 2017 года с омских дорог должны исчезнуть маловместительные маршрутки

С 1 марта 2017 года с омских дорог должны исчезнуть маловместительные маршрутки

По договору, перевозчики были обязаны поменять пассажирский транспорт на более вместительный.

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26.01.2017 14:45
173 просмотров
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ФСБ напоминает омским рыбакам и охотникам о необходимости разрешения на въезд в пограничную зону

ФСБ напоминает омским рыбакам и охотникам о необходимости разрешения на въезд в пограничную зону

Для получения разрешения нужно обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Омской области, расположенное в Омске по адресу улица Волгоградская 1/2. 

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26.01.2017 14:15
162 просмотров
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В Омске девушке на «четверке» удалось вытащить застрявшую в сугробе машину

В Омске девушке на «четверке» удалось вытащить застрявшую в сугробе машину

Омич поделился в социальных сетях геройским поступком автоледи.

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26.01.2017 13:45
185 просмотров
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Омичи-автолюбители задержали пьяного водителя с судейским удостоверением

Омичи-автолюбители задержали пьяного водителя с судейским удостоверением

На место происшествие были вызваны сотрудники ГИБДД, которые составили протокол в отношении нарушителя.

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26.01.2017 13:15
155 просмотров
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Мэр города ответит сегодня на звонки омичей

Мэр города ответит сегодня на звонки омичей

Первая в этом году прямая телефонная линия с руководителем города пройдет с 18:00 до 19:00 часов по телефону: 330-560

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26.01.2017 12:44
186 просмотров
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Омский школьник находится в крайне тяжелом состоянии после падения с 6 на 4 этаж на стройке

Омский школьник находится в крайне тяжелом состоянии после падения с 6 на 4 этаж на стройке

Для установления всех обстоятельств произошедшего, проводятся опросы очевидцев и устанавливается личность владельца стройки.

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26.01.2017 12:15
193 просмотров
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Депутаты Горсовета намерены помочь омичам разобраться с платежами за ОДН

Депутаты Горсовета намерены помочь омичам разобраться с платежами за ОДН

Депутаты обеспокоены волнениями среди горожан, получивших квитанции с подросшей суммой на ОДН.

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26.01.2017 11:43
245 просмотров
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Комиссия Омского УФАС признала жалобы двух перевозчиков на мэрию обоснованными

Комиссия Омского УФАС признала жалобы двух перевозчиков на мэрию обоснованными

Заявители посчитали, что омский департамент транспорта нарушил закон при проведении торгов на право осуществления перевозок.

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26.01.2017 11:15
224 просмотров
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Завершено расследование аварии на автодороге Омск-Муромцево, где погибли 5 человек

Завершено расследование аварии на автодороге Омск-Муромцево, где погибли 5 человек

ДТП произошло в ноябре 2015 года, когда водитель пассажирского автобуса при совершении обгона врезался в инкассаторскую машину.

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26.01.2017 10:45
224 просмотров
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В 2016 году в Омской области сохранился естественный прирост населения

В 2016 году в Омской области сохранился естественный прирост населения

За прошлый год смертность и рождаемость почти сравнялись по количеству. Число желающих зарегистрировать брак снизилось.

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26.01.2017 10:16
215 просмотров
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Новости Омска [Страница 1]23»
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Новости Омска

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Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

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Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
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Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

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БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

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Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

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Чайка , отсоси у Расина , ШЛЮХА !

// Омский центр зоотерапии «Дверь в лето» бесплатно получил помещение для реабилитации детей-инвалидов

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Мы рады за вас , удачи в ваших начинаниях !

// Омский центр зоотерапии «Дверь в лето» бесплатно получил помещение для реабилитации детей-инвалидов

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