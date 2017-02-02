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вчера, 17:45
384 просмотров
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Свежие новости в Омске онлайн

Омичей приглашают познакомиться с самыми большими пауками в мире

Омичей приглашают познакомиться с самыми большими пауками в мире

У каждого вида пауков и скорпионов свой характер. Животные будут представлены в стеклянных закрытых террариумах.

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01.02.2017 17:45
384 просмотров
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Омский водоканал поставил Омсктрансмаш в «Угол позора»

Омский водоканал поставил Омсктрансмаш в «Угол позора»

«Росводоканал Омск» обнародовал топ-5 худших и лучших плательщиков прошедшего года.

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01.02.2017 17:14
192 просмотров
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New Balance подарил пару обуви омичке с самым большим размером ноги в России

Назаров знает как не повторить ошибки питерского девелопера

В Омске стартовал очередной крупный девелоперский проект - поселок "Русский стиль", расположен он по соседству с поселком "ПушкинЪ".

Омская полиция разыскивает «мастера по окнам», ограбившего пенсионерку (фото)

Омская полиция разыскивает «мастера по окнам», ограбившего пенсионерку (фото)

Субъективный портрет подозреваемого: мужчина 40 - 45 лет, рост 180 см, плотного телосложения, лицо круглое, глаза светлые, волосы светлые.

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01.02.2017 16:43
433 просмотров
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Выпускникам омских детдомов помогают в поиске работы

Выпускникам омских детдомов помогают в поиске работы

Весь год в Омске организовывали мероприятия, в рамках которых подростки получали возможность ознакомиться знакомили с ситуацией на региональном рынке труда.

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01.02.2017 16:15
202 просмотров
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Осужденные омской колонии слепили крейсер «Аврора» (фото)

Осужденные омской колонии слепили крейсер «Аврора» (фото)

Очередной ледово-снежный шедевр будет украшать территорию жилой зоны колонии до весны.

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01.02.2017 15:44
256 просмотров
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Двораковский поручил создать концепцию развития муниципальных рынков Омска

Двораковский поручил создать концепцию развития муниципальных рынков Омска

В ближайшее время в городе будет создана рабочая группа, которая и займется созданием концепции развития рынков, основываясь при этом на опыте других регионов России.  

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01.02.2017 15:15
224 просмотров
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Госжилинспекция Омской области проведет «прямую линию» по вопросам ОДН

Госжилинспекция Омской области проведет «прямую линию» по вопросам ОДН

Омичам разъяснят по телефону новый порядок начисления платы за коммунальные услуги для содержания многоквартирных домов.

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01.02.2017 14:46
485 просмотров 1
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Омичи не пришли к единому мнению, где установить памятник Петру I

Омичи не пришли к единому мнению, где установить памятник Петру I

Окончательное решение по размещению памятника остается за омскими архитекторами, краеведами, учеными и художниками.

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01.02.2017 14:15
320 просмотров
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В Омске сотрудники полиции и Росгвардии освободили 13-летнюю заложницу (фото)

В Омске сотрудники полиции и Росгвардии освободили 13-летнюю заложницу (фото)

Угрожая ножом, злоумышленник требовал наркотики. Преступник задержан. По факту захвата заложника возбуждено уголовное дело.

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01.02.2017 14:01
Фото
506 просмотров
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В Центре Омска демонтировали еще 30 незаконно установленных рекламных объектов

В Центре Омска демонтировали еще 30 незаконно установленных рекламных объектов

При этом рейд работники провели только по двум улицам — 10 лет Октября и Лермонтова.

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01.02.2017 13:15
242 просмотров
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В 2016 году региональное УФНС рассмотрело в досудебном порядке 398 жалоб омичей

В 2016 году региональное УФНС рассмотрело в досудебном порядке 398 жалоб омичей

Не доходя до суда, 122 жалобы по налоговым спорам были удовлетворены в пользу заявителей.

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01.02.2017 12:45
208 просмотров
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Омские полицейские изъяли у бизнесмена нелегальную алкогольную продукцию

Омские полицейские изъяли у бизнесмена нелегальную алкогольную продукцию

В ходе проверки стражи порядка изъяли из павильона 98 единиц различных алкогольных напитков.

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01.02.2017 12:15
282 просмотров
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За 2016 год в Омске гречка подорожала в среднем на 25,6%

За 2016 год в Омске гречка подорожала в среднем на 25,6%

Также цены увеличились на картофель и твердый сыр.

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01.02.2017 11:45
292 просмотров
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Руководители омских организаций спиваются на рабочем месте

Руководители омских организаций спиваются на рабочем месте

Ко Дню рождения водки в России специалисты агенства Зарплата.ру провели любопытный опрос среди работающих омичей.

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01.02.2017 11:15
355 просмотров
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Новости Омска [Страница 1]23»
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Новости Омска

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Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

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Сбербанк и Росреестр запустили электронную регистрацию новостроек

Сбербанк и Росреестр запустили электронную регистрацию новостроек

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БКС Банк запустил «Супер Вклад»

БКС Банк запустил «Супер Вклад»

// Компания Бкс, ООО
ВТБ реализовал новый сервис для банков-участников спонсорской программы

ВТБ реализовал новый сервис для банков-участников спонсорской программы

// Банк ВТБ (ПАО)

Молодая аудитория вновь повернулась к телеэкрану

// МТС

«Ростелеком» в Омской области построил свыше 800 км оптоволокна в 2016 году

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» полностью выполнил инвестиционную программу 2016 года

// ОмскВодоканал, ОАО

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Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

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БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

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Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

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Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
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Обсуждения
Дмитрий:

Судиться с РЭК надо - закон приняли в 2015 году, в марте 2016 стало известно, чт...

// Госжилинспекция Омской области проведет «прямую линию» по вопросам ОДН

Димон:

А ведь кто то обещал тёплый февраль!? Мой прогноз-начало февраля до 10 числа -10...

// В Омске к концу недели начнутся снег и метели

Димон:

епр

// В Омске к концу недели начнутся снег и метели

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