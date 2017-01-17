Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
января
пн
Ночь -15
Утро -16
Бензин в Омске
АИ-9232.50АИ-9536.20
АИ-9839.50ДТ34.40
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.50 59.75
EUR63.10 63.39
 ПокупкаПродажа

18+

За уборку снега
сегодня, 13:15
245 просмотров
Комментировать

Свежие новости в Омске онлайн

В Год экологии 4 мероприятия Омской области включили в федеральный список

В Год экологии 4 мероприятия Омской области включили в федеральный список

Среди них - строительство очистных сооружений, центра по переработке ТКО и другие.

В закладки
16.01.2017 17:45
155 просмотров
комментировать
В городке Нефтяников автоледи сбила 10-летнюю омичку

В городке Нефтяников автоледи сбила 10-летнюю омичку

Ребенок доставлен в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В закладки
16.01.2017 17:16
373 просмотров
комментировать
Из-за долгов Тепловой компании омичи могут замерзнуть

Из-за долгов Тепловой компании омичи могут замерзнуть

МП города Омска «Тепловая компания» задолжала ООО «Газпром межрегионгаз Омск» 213,3 миллиона рублей.

В закладки
16.01.2017 16:50
228 просмотров 1
комментировать
Специалисты исследовали месторождения кирпичного сырья на территории Омского региона

Специалисты исследовали месторождения кирпичного сырья на территории Омского региона

На проведение данных работ из областного бюджета выделили 100 тысяч рублей.

В закладки
16.01.2017 16:15
165 просмотров
комментировать
Однорукий житель Омской области в ходе ссоры зарезал сожительницу

Однорукий житель Омской области в ходе ссоры зарезал сожительницу

Увидев мать мертвой, ее сын избил мужчину. Врачи диагностировали у подозреваемого травму головы и множественные переломы.

В закладки
16.01.2017 15:42
391 просмотров
комментировать
Омские гимнастки поборются за право представить регион на первенстве России в Казани

Омские гимнастки поборются за право представить регион на первенстве России в Казани

В Омском Дворце художественной гимнастики стартовало первенство Сибирского федерального округа по художественной гимнастике.

В закладки
16.01.2017 15:15
184 просмотров
комментировать
В Омске автобус сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу на красный свет

В Омске автобус сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу на красный свет

Женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка.

В закладки
16.01.2017 14:44
332 просмотров
комментировать
Заместителем гендиректора омского АРИ назначен Иван Штейнборм

Заместителем гендиректора омского АРИ назначен Иван Штейнборм

Ранее Иван Штейнборм работал заместителем директора – главным технологом омского филиала Федеральной кадастровой палаты.

В закладки
16.01.2017 14:15
203 просмотров
комментировать
Коррупциогенные факторы обнаружены в действиях Администрации Омска при отмене маршрутов

Коррупциогенные факторы обнаружены в действиях Администрации Омска при отмене маршрутов

Прокуратура Омской области проводит проверку законности отмены муниципальных  маршрутов на территории Омска.

В закладки
16.01.2017 14:01
688 просмотров
комментировать
Омичей оставили без ночного клуба «Атлантида»

Омичей оставили без ночного клуба «Атлантида»

В начале января в развлекательном заведении прошла последняя вечерника. Причины закрытия не известны.

В закладки
16.01.2017 13:35
1091 просмотров
комментировать
Омская молодежь выйдет на уборку снега в рамках добровольческой акции

Омская молодежь выйдет на уборку снега в рамках добровольческой акции

Планируется, что участие в акции примут порядка 500 юных омичей.

В закладки
16.01.2017 13:15
245 просмотров
комментировать
В Чкаловском поселке двое омичей избили мужчину ради телевизора

В Чкаловском поселке двое омичей избили мужчину ради телевизора

Молодые люди ворвались в квартиру 60-летнего мужчины. Украденный телевизор позже сдали в ломбард.

В закладки
16.01.2017 12:47
329 просмотров
комментировать
Омич-инвалид добился положенной по закону квартиры от мэрии через прокуратуру

Омич-инвалид добился положенной по закону квартиры от мэрии через прокуратуру

Мужчина является инвалидом второй группы, страдающим хроническим заболеванием, при котором совместное проживание граждан в одной квартире просто невозможно.

В закладки
16.01.2017 12:15
208 просмотров
комментировать
Омичей приглашают обсудить, где установить светофоры в 2018 году

Омичей приглашают обсудить, где установить светофоры в 2018 году

На обсуждение будет вынесено 12 наиболее аварийных участков, на которых необходимо установить светофорные объекты.

В закладки
16.01.2017 11:45
238 просмотров
комментировать
Новости Омска [Страница 1]23»
Всего: 40946
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске

Новости Омска

Последние новости Омска и Омской области от информационного агентства Омскпресс — это всегда проверенная, актуальная и важная информация, в процессе подготовки которой принимают участие квалифицированные специалисты в области СМИ. Для получения достоверной информации они всегда прибегают к опросу очевидцев произошедшего события или же проводят беседу со специалистом в той или иной области.

Главные новости Омска за неделю включают в себя события из различных сфер жизни города и страны. Постоянные посетители портала всегда находятся в курсе политической, социальной, образовательной, культурной и финансовой обстановки как внутри города, так и за его пределами. Подписавшись на рассылку, вы сможете узнавать самые свежие новости Омска онлайн без необходимости ежедневного посещения портала.

Наши журналисты своевременно анонсируют все события в рамках городских праздников и других мероприятий. Принимая непосредственное участие в большинстве их них, они в самые короткие сроки готовят небольшие отчеты, освещающие главные новости с места событий. На сайте Омскпресс вы всегда можете смотреть новости дня города Омска, празднования Дня победы и т. п. — быть в курсе всех событий, не пропуская главного.

Для получения только важной и необходимой информации все новости разделены по тематикам, включающим в себя такие области, как политика, экономика, общество, наука, культура, спорт, происшествия, события и бизнес. Желая узнать последние новости Омска сегодня, вы можете выбрать наиболее интересующую вас тему, не тратя время на поиск необходимой информации.

Специалисты новостного отдела информационного агентства Омскпресс ежедневно следят за событиями, своевременно, объективно и полно отображая политическую, экономическую, культурную и социальную ситуацию в регионе и за его пределами. Новости в Омске за неделю, месяц или год вы всегда можете найти, зайдя в раздел «Архив новостей».

Быть в центре событий — наша работа, своевременно анонсировать мероприятия и освещать темы дня — наша главная задача.

 

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости компаний

Более 50% терминалов Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают технологию бесконтактной оплаты

Более 50% терминалов Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают технологию бесконтактной оплаты

// Сбербанк России, ПАО
Утренний комментарий: Оптимизм в отношении скорой отмены санкций улетучивается

Утренний комментарий: Оптимизм в отношении скорой отмены санкций улетучивается

// Банк ВТБ (ПАО)
ВТБ развивает розничные продукты на базе новых технологических платформ

ВТБ развивает розничные продукты на базе новых технологических платформ

// Банк ВТБ (ПАО)

Антикризисный прогноз на 2017 год

// Компания Бкс, ООО

Новогодние рекорды сибиряков: тройной рост интернет-трафика в сети МТС

// МТС

МТС продолжит обеспечивать связью омские госструктуры

// МТС

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

802 просмотров
Письма наших читателей Письма наших читателей

За державу обидно! И за журналюг тоже!

Оперативно-разыскная часть Собственной безопасности УМВД России по Омской области при согласовании и при участии своих коллег из МВД России задержала при получении взятки старшего лейтенанта юстиции, против которого возбудили уголовное дело.

1518 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Первые шаги 17 летней Маши Кистановой!

881 просмотров, комментировать 1

Делать добро легче вместе!

805 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
Справочник
Трубин Юрий Васильевич
Трубин Юрий Васильевич

// Информация о взятом в плен омиче может оказаться провокацией

Все упоминания (6)

Кричевский Ошер
Кричевский Ошер

// Омский раввин Ошер Кричевский стал главным в Сибири

Все упоминания (16)

Старовойтов Сергей Игоревич
Старовойтов Сергей Игоревич

// Фоллаут местного значения

Все упоминания (8)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Инновационная Бизнес Группа
Инновационная Бизнес Группа

// Омской "Инновационной Бизнес Группе" исполнилось 10 лет

Все упоминания (11)

Астор
Астор

// Утренний кофе

Все упоминания (34)

S7
S7

// МТС предложит корпоративным клиентам флагманы Samsung со скидкой до 30%

Все упоминания (31)

Обсуждения
Алекс:

А вообще-то мне непонятно одно,газ чей? Кому он принадлежит? Мы что,уже не в гос...

// Из-за долгов Тепловой компании омичи могут замерзнуть

Алекс:

Ну и где эти премудрые органы опеки? Или только в благополучные семьи могут лезт...

// Жительница Омской области кочергой выгнала 14-летнего сына босым на мороз

абвгдейка:

Я не эксперт, конешн, но по-моему там photoshop?

// Омичи вспомнили про оскверненный в 2010 году памятник героям ВОВ (дополнено)

Популярно
Выучить иностранный язык бесплатно можно в Омской Пушкинской библиотеке

Выучить иностранный язык бесплатно можно в Омской Пушкинской библиотеке

2427 просмотров, комментировать
В центре Омска у кинотеатра «Маяковский» возникла пробка из-за операции «Перехват»

В центре Омска у кинотеатра «Маяковский» возникла пробка из-за операции «Перехват»

2147 просмотров, комментировать
Из-за строительства метро планируется снос 26 киосков на Левобережном рынке

Из-за строительства метро планируется снос 26 киосков на Левобережном рынке

2096 просмотров, комментировать
Интересно

Фотомагнит — простой и оригинальный подарок

Обои для прихожей и коридора: фото самых популярных решений в оформлении

Покупки для всей семьи

Что делать если сломался ключ в замке?

Достойные гонки на Андроид

Эвакуатор в Москве – надежный помощник для перевозки вышедшего из строя транспорта

Строительные бытовки и их преимущества

Устройство фальцевой кровли: первые вопросы заказчика – производитель и структура цен

Где покупать строительные материалы?

Поход в интернет-супермаркет: экономия на продуктах

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик