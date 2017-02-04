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Ремонт в цирке
вчера, 16:15
403 просмотров
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Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

607 просмотров

Свежие новости в Омске онлайн

Более 9 тысяч омичей за 2016 год получили соцподдержку от Городского центра и от бизнесменов

Более 9 тысяч омичей за 2016 год получили соцподдержку от Городского центра и от бизнесменов

Помочь нуждающимся может как простой горожанин, так и целая организация.

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03.02.2017 17:45
234 просмотров
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В Дорожный Фонд Омской области дополнительно поступили 680 миллионов рублей

В Дорожный Фонд Омской области дополнительно поступили 680 миллионов рублей

Часть из дополнительных поступлений будет направлена на ремонт и восстановление дорог в рамках «транспортной» программы и подпрограммы социального развития села.

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03.02.2017 17:17
257 просмотров
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New Balance подарил пару обуви омичке с самым большим размером ноги в России

Назаров знает как не повторить ошибки питерского девелопера

В Омске стартовал очередной крупный девелоперский проект - поселок "Русский стиль", расположен он по соседству с поселком "ПушкинЪ".

В Омске пассажирский автобус не поделил дорогу с иномаркой

В Омске пассажирский автобус не поделил дорогу с иномаркой

Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам легкового автомобиля. Проводится проверка. 

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03.02.2017 16:39
Фото
560 просмотров
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За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек

За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек

Губернатор Омской области Виктор Назаров лично проверил ход ремонтных работ в здании цирка.

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03.02.2017 16:15
402 просмотров
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Восемь видов пособий проиндексированы в Омской области с 1 февраля

Восемь видов пособий проиндексированы в Омской области с 1 февраля

Подробную информацию по получению и индексации пособий при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком до полутора лет можно получить по телефону Минтруда: 37-40-09.

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03.02.2017 15:40
399 просмотров
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Омские полицейские задержали 16-летнего изготовителя кастета

Омские полицейские задержали 16-летнего изготовителя кастета

Незаконное изготовление холодного оружия наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

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03.02.2017 15:15
414 просмотров
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Пуховики GEOX вошли в ТОП-7 товаров повышенного качества

Пуховики GEOX вошли в ТОП-7 товаров повышенного качества

В ходе исследования эксперты Роскачества изучили состав курток, способность изделий «дышать», отталкивать влагу и сохранять тепло.

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03.02.2017 14:59
288 просмотров
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Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ

Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ

 «Газпром межрегионгаз Омск» получил за две недели 160 миллионов рублей просроченной задолженности от предприятий. Мэрия следит за ситуацией.

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03.02.2017 14:45
264 просмотров
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Омская прокуратура проверит больницу, выдавшую справку напавшему на девочку наркоману

Омская прокуратура проверит больницу, выдавшую справку напавшему на девочку наркоману

По решению суда злоумышленник заключен под стражу до 1 апреля 2017 года.

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03.02.2017 14:15
375 просмотров
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Полиция устанавливает личность погибшего омича с татуировкой «КОТ» на левом плече

Полиция устанавливает личность погибшего омича с татуировкой «КОТ» на левом плече

Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, либо о его родственниках, просят сообщить по телефону 79-25-28.  

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03.02.2017 13:46
381 просмотров
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Министр образования омского региона официально уходит в отставку

Министр образования омского региона официально уходит в отставку

Причиной ухода Сергей Канунников назвал личные обстоятельства и заслуженный отдых.

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03.02.2017 13:15
299 просмотров
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Омские организации смогут повторно подать заявку на субсидию

Омские организации смогут повторно подать заявку на субсидию

Облправительство утвердило изменения в Положение о порядке предоставления субсидий. Кроме того, продлен срок рассмотрения документов.

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03.02.2017 12:45
241 просмотров
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На Левобережье Омска водитель «ВАЗа» сбил пешехода

На Левобережье Омска водитель «ВАЗа» сбил пешехода

В настоящее время по факту происшествия полицейские проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

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03.02.2017 12:15
317 просмотров
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В омской колонии осужденные постигают искусство йоги

В омской колонии осужденные постигают искусство йоги

Хоть в ИК-3 йогу называют видом спорта, а не философией, но она в любом случае помогает людям стабилизировать психоэмоциональное состояние.

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03.02.2017 11:45
251 просмотров
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Новости Омска [Страница 1]23»
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Новости Омска

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Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости компаний

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

// Сбербанк России, ПАО
Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

// МТС
БКС Банк запустил «Супер Вклад»

БКС Банк запустил «Супер Вклад»

// Компания Бкс, ООО

Утренний комментарий: Насыщенный фон по рублю

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омской области построил свыше 800 км оптоволокна в 2016 году

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» полностью выполнил инвестиционную программу 2016 года

// ОмскВодоканал, ОАО

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

607 просмотров
БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

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Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

607 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
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Ахметов Вячеслав Евгеньевич
Ахметов Вячеслав Евгеньевич

// Омич получил премию за поимку вора

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Погарский Адам Остапович
Погарский Адам Остапович

// Омские депутаты примут участие в "Тотальном диктанте"

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Дроздов Сергей Владимирович
Дроздов Сергей Владимирович

// В 2016 году расходы омского бюджета превысят доходы почти на 1 миллиард рублей

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Зеленый остров
Зеленый остров

// Полная карта всех новогодних и рождественских мероприятий 2017 в Омске

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100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

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Праздник Севера
Праздник Севера

// Хоккеист омского "Авангарда" в очередной раз помог сельским спортсменам

Все упоминания (16)

Титан, группа компаний
Титан, группа компаний

// Фонд развития промышленности одобрил проект по омскому производству фенола-ацетона

Все упоминания (229)

МИР, НПО
МИР, НПО

// Омский трамвай с дистанционным управлением признан лучшим в России

Все упоминания (50)

Манрос-М
Манрос-М

// Омские студенты выложили в Интернет полмиллиона селфи за неделю

Все упоминания (20)

Обсуждения
Дмитрий:

Судиться с РЭК надо - закон приняли в 2015 году, в марте 2016 стало известно, чт...

// Госжилинспекция Омской области проведет «прямую линию» по вопросам ОДН

Димон:

А ведь кто то обещал тёплый февраль!? Мой прогноз-начало февраля до 10 числа -10...

// В Омске к концу недели начнутся снег и метели

Димон:

епр

// В Омске к концу недели начнутся снег и метели

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Два дня омских водителей будут проверять на трезвость

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В Омске к концу недели начнутся снег и метели

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Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

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