Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
6
февраля
пн
Утро -21
День -18
Бензин в Омске
АИ-9232.50АИ-9536.20
АИ-9839.50ДТ34.40
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.60
EUR63.30 64.10
 ПокупкаПродажа

18+

«Авангард» проиграл
04.02, 19:55
517 просмотров 1
Комментировать

Свежие новости в Омске онлайн

«Адмирал» победил омский «Авангард» со счетом 1:3

«Адмирал» победил омский «Авангард» со счетом 1:3

Поражение омичей огорчило болельщиков, но поводов для беспокойств нет: «Авангард» уже обеспечил себе место в плей-офф.

В закладки
04.02.2017 19:55
517 просмотров 1
комментировать
В частном доме Омска произошел пожар

В частном доме Омска произошел пожар

В этом происшествии погиб человек.

В закладки
04.02.2017 17:45
721 просмотров
комментировать
New Balance подарил пару обуви омичке с самым большим размером ноги в России

Назаров знает как не повторить ошибки питерского девелопера

В Омске стартовал очередной крупный девелоперский проект - поселок "Русский стиль", расположен он по соседству с поселком "ПушкинЪ".

Омич запечатлел на фотографии малый парад планет

Омич запечатлел на фотографии малый парад планет

Малый, потому что на снимке видны только Марс и Венера. Уран и Нептун, по словам автора, светили не так ярко и в кадр бы все равно не вошли.

В закладки
04.02.2017 16:45
696 просмотров
комментировать
Ранее судимый омич вынес из магазина шубу в рюкзаке

Ранее судимый омич вынес из магазина шубу в рюкзаке

Полицейские определили личность подозреваемого, просмотрев видео с камер наблюдения, и задержали его.

В закладки
04.02.2017 15:45
813 просмотров
комментировать
Школьник из Омска представит свой проект марсохода на выставке в Лос-Анджелесе

Школьник из Омска представит свой проект марсохода на выставке в Лос-Анджелесе

Такую возможность одиннадцатикласснику предоставила победа в Балтийском научно-инженерном конкурсе.

В закладки
04.02.2017 14:50
612 просмотров
комментировать
Более 9 тысяч омичей за 2016 год получили соцподдержку от Городского центра и от бизнесменов

Более 9 тысяч омичей за 2016 год получили соцподдержку от Городского центра и от бизнесменов

Помочь нуждающимся может как простой горожанин, так и целая организация.

В закладки
03.02.2017 17:45
586 просмотров
комментировать
В Дорожный Фонд Омской области дополнительно поступили 680 миллионов рублей

В Дорожный Фонд Омской области дополнительно поступили 680 миллионов рублей

Часть из дополнительных поступлений будет направлена на ремонт и восстановление дорог в рамках «транспортной» программы и подпрограммы социального развития села.

В закладки
03.02.2017 17:17
704 просмотров 1
комментировать
В Омске пассажирский автобус не поделил дорогу с иномаркой

В Омске пассажирский автобус не поделил дорогу с иномаркой

Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам легкового автомобиля. Проводится проверка. 

В закладки
03.02.2017 16:39
Фото
1137 просмотров
комментировать
За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек

За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек

Губернатор Омской области Виктор Назаров лично проверил ход ремонтных работ в здании цирка.

В закладки
03.02.2017 16:15
942 просмотров
комментировать
Восемь видов пособий проиндексированы в Омской области с 1 февраля

Восемь видов пособий проиндексированы в Омской области с 1 февраля

Подробную информацию по получению и индексации пособий при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком до полутора лет можно получить по телефону Минтруда: 37-40-09.

В закладки
03.02.2017 15:40
1112 просмотров
комментировать
Омские полицейские задержали 16-летнего изготовителя кастета

Омские полицейские задержали 16-летнего изготовителя кастета

Незаконное изготовление холодного оружия наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

В закладки
03.02.2017 15:15
792 просмотров
комментировать
Пуховики GEOX вошли в ТОП-7 товаров повышенного качества

Пуховики GEOX вошли в ТОП-7 товаров повышенного качества

В ходе исследования эксперты Роскачества изучили состав курток, способность изделий «дышать», отталкивать влагу и сохранять тепло.

В закладки
03.02.2017 14:59
581 просмотров
комментировать
Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ

Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ

 «Газпром межрегионгаз Омск» получил за две недели 160 миллионов рублей просроченной задолженности от предприятий. Мэрия следит за ситуацией.

В закладки
03.02.2017 14:45
519 просмотров
комментировать
Омская прокуратура проверит больницу, выдавшую справку напавшему на девочку наркоману

Омская прокуратура проверит больницу, выдавшую справку напавшему на девочку наркоману

По решению суда злоумышленник заключен под стражу до 1 апреля 2017 года.

В закладки
03.02.2017 14:15
743 просмотров
комментировать
Новости Омска [Страница 1]23»
Всего: 41257
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске

Новости Омска

Последние новости Омска и Омской области от информационного агентства Омскпресс — это всегда проверенная, актуальная и важная информация, в процессе подготовки которой принимают участие квалифицированные специалисты в области СМИ. Для получения достоверной информации они всегда прибегают к опросу очевидцев произошедшего события или же проводят беседу со специалистом в той или иной области.

Главные новости Омска за неделю включают в себя события из различных сфер жизни города и страны. Постоянные посетители портала всегда находятся в курсе политической, социальной, образовательной, культурной и финансовой обстановки как внутри города, так и за его пределами. Подписавшись на рассылку, вы сможете узнавать самые свежие новости Омска онлайн без необходимости ежедневного посещения портала.

Наши журналисты своевременно анонсируют все события в рамках городских праздников и других мероприятий. Принимая непосредственное участие в большинстве их них, они в самые короткие сроки готовят небольшие отчеты, освещающие главные новости с места событий. На сайте Омскпресс вы всегда можете смотреть новости дня города Омска, празднования Дня победы и т. п. — быть в курсе всех событий, не пропуская главного.

Для получения только важной и необходимой информации все новости разделены по тематикам, включающим в себя такие области, как политика, экономика, общество, наука, культура, спорт, происшествия, события и бизнес. Желая узнать последние новости Омска сегодня, вы можете выбрать наиболее интересующую вас тему, не тратя время на поиск необходимой информации.

Специалисты новостного отдела информационного агентства Омскпресс ежедневно следят за событиями, своевременно, объективно и полно отображая политическую, экономическую, культурную и социальную ситуацию в регионе и за его пределами. Новости в Омске за неделю, месяц или год вы всегда можете найти, зайдя в раздел «Архив новостей».

Быть в центре событий — наша работа, своевременно анонсировать мероприятия и освещать темы дня — наша главная задача.

 

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости компаний

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

В 2016 году кредитной поддержкой Сбербанка воспользовались 80 тысяч омичей

// Сбербанк России, ПАО
Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

Жители Омской области в 2,5 раза чаще стали «качать» интернет со смартфонов

// МТС
БКС Банк запустил «Супер Вклад»

БКС Банк запустил «Супер Вклад»

// Компания Бкс, ООО

Утренний комментарий: Насыщенный фон по рублю

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омской области построил свыше 800 км оптоволокна в 2016 году

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» полностью выполнил инвестиционную программу 2016 года

// ОмскВодоканал, ОАО

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)

651 просмотров
БЦ БЦ "Радуга"

Делать добро легче вместе!

Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

1502 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР БОВАН

652 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
Справочник
Жарков Виктор Александрович
Жарков Виктор Александрович

// Омские депутаты продлили действие налоговой преференции

Все упоминания (17)

Ягр Яромир
Ягр Яромир

// Ужин с хоккеистами и свитер с автографом Ягра продадут на аукционе «Авангарда» в Омске

Все упоминания (197)

Репин Максим Александрович
Репин Максим Александрович

// Специалисты расскажут, сколько налога придется отдавать на недвижимость

Все упоминания (7)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Омский государственный музыкальный театр
Омский государственный музыкальный театр

// Омичи не пришли к единому мнению, где установить памятник Петру I

Все упоминания (72)

Омскшина, ОАО
Омскшина, ОАО

// Для сотрудников "Мостовика" пройдет очередная ярмарка вакансий

Все упоминания (48)

Юнигаз, ООО
Юнигаз, ООО

// К зиме в Омске существенно подорожал дизель

Все упоминания (3)

Обсуждения
Александр:

Зачем они озвучивают эти цифры? Если посчитать то в самом дорогом варианте этих ...

// В Дорожный Фонд Омской области дополнительно поступили 680 миллионов рублей

Дмитрий:

Судиться с РЭК надо - закон приняли в 2015 году, в марте 2016 стало известно, чт...

// Госжилинспекция Омской области проведет «прямую линию» по вопросам ОДН

Димон:

А ведь кто то обещал тёплый февраль!? Мой прогноз-начало февраля до 10 числа -10...

// В Омске к концу недели начнутся снег и метели

Популярно
В Омске к концу недели начнутся снег и метели

В Омске к концу недели начнутся снег и метели

2096 просмотров, комментировать 2
Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

Карантин в омских школах продлили до 6 февраля

1775 просмотров, комментировать
Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

Список маршрутов и перевозчиков, с которыми расторгла договор мэрия Омска

1682 просмотров, комментировать 2
Интересно

Фотомагнит — простой и оригинальный подарок

Удивительные новости проекта «Дом 2» всегда доступны

Сфера применения электротехнического оборудования

Преимущества автоматизации производства

Платья для повседневной жизни. Что нам диктует мода 2017?

Влагостойкая фанера ФСФ – особенности и характеристики материала

Онлайн займы – доступный вид кредита

Футболка для любимого человека: нежный подарок на День Влюбленных

Сколько можно заработать на рынке Форекс?

freedom24.ru: о том, как покупать акции в сети

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик