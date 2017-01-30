Свежие новости в Омске онлайн
Два дня омских водителей будут проверять на трезвость
Целевая оперативно-профилактическая операция «Трезвость» пройдет на территории Советского и Центрального округов города.
В Омской области появились 15 новеньких «неотложек»
Обновление автопарка подстанций скорой медицинской помощи продолжается. Ожидается приобретение еще 10 реанемобилей
Омич похитил у подруги знакомого сотовый телефон и деньги
Очень быстро раскрыли сотрудники полиции ограбление в Кировском округе. Подозреваемый задержан.
В Тарском районе пешеход попал под колеса легкового автомобиля
В результате происшествия пешеходу потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Омский «Авангард» всухую проиграл нижнекамскому «Нефтехимику»
Ворота Андрея Кареева остались нетронутыми: омичи не смогли ответить на четыре шайбы от нижнекамцев.
Омские пенсионеры получили единовременную выплату
Выплату еще не получили пенсионеры, находящиеся на лечении в больнице и временно выехавшие за пределы региона.
На Космическом проспекте в Омске задержали пьяного водителя (видео)
Сельчанин, после употребления алкогольных напитков, решил покататься по ночному Омску.
Омичи продолжают засорять канализацию бытовым мусором
Огромные текстильные клубки из полотенец, салфеток и средств личной гигиены забивают канализационные трубы.
В Омске обиженный рецидивист поджег дом подруги: погибла пожилая женщина
Разбив окно, мужчина поджег вещи, находившиеся на веранде.
Земельный налог доначисляют за использование сельскохозземель не по назначению
В 2016 году доначислено 300 тысяч рублей земельного налога за нарушениеемельного законодательства.
Правительство Омской области продолжает борьбу с нелегальными перевозчиками
Нелегалы пользуются несовершенствами законодательства, из-за чего борьба с ними осложняется.
Пожилая омичка оказалась в реанимации после падения на лестнице
Женщина потеряла сознание и упала на лестнице между этажами. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
В 2016 году омским пенсионерам выплатили более 96 миллиардов рублей
Около 5,6 миллиардов рублей перечислили на счет владельцев сертификатов на материнский капитал.
Пьяный омич попытался угнать у соседа иномарку, но врезался в ограждение
В авто злоумышленник проник, разбив стекло двери, а затем запустил двигатель ключами, что находились в салоне.
Новости Омска
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
|БЦ "Радуга"
Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.
Это был действительно настоящий хозяин земли Омской, который делал всё только хо...
Мы рады за вас , удачи в ваших начинаниях !
// Омский центр зоотерапии «Дверь в лето» бесплатно получил помещение для реабилитации детей-инвалидов
найдутся ваши подснежники и Настя весной ,что делать если зима на дворе только ж...
// Волонтеры «ДоброСпас-Омск» участвуют в поисках четверых пропавших омичей
В Омске на неделе ожидается изменчивая погода
Цены на проезд в некоторых омских маршрутках снизились
Два дня омских водителей будут проверять на трезвость