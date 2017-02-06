Свежие новости в Омске онлайн
«Адмирал» победил омский «Авангард» со счетом 1:3
Поражение омичей огорчило болельщиков, но поводов для беспокойств нет: «Авангард» уже обеспечил себе место в плей-офф.
В частном доме Омска произошел пожар
В этом происшествии погиб человек.
Назаров знает как не повторить ошибки питерского девелопера
В Омске стартовал очередной крупный девелоперский проект - поселок "Русский стиль", расположен он по соседству с поселком "ПушкинЪ".
Омич запечатлел на фотографии малый парад планет
Малый, потому что на снимке видны только Марс и Венера. Уран и Нептун, по словам автора, светили не так ярко и в кадр бы все равно не вошли.
Ранее судимый омич вынес из магазина шубу в рюкзаке
Полицейские определили личность подозреваемого, просмотрев видео с камер наблюдения, и задержали его.
Школьник из Омска представит свой проект марсохода на выставке в Лос-Анджелесе
Такую возможность одиннадцатикласснику предоставила победа в Балтийском научно-инженерном конкурсе.
Более 9 тысяч омичей за 2016 год получили соцподдержку от Городского центра и от бизнесменов
Помочь нуждающимся может как простой горожанин, так и целая организация.
В Дорожный Фонд Омской области дополнительно поступили 680 миллионов рублей
Часть из дополнительных поступлений будет направлена на ремонт и восстановление дорог в рамках «транспортной» программы и подпрограммы социального развития села.
В Омске пассажирский автобус не поделил дорогу с иномаркой
Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам легкового автомобиля. Проводится проверка.
За месяц обновленный омский цирк посетили более 30 тысяч человек
Губернатор Омской области Виктор Назаров лично проверил ход ремонтных работ в здании цирка.
Восемь видов пособий проиндексированы в Омской области с 1 февраля
Подробную информацию по получению и индексации пособий при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком до полутора лет можно получить по телефону Минтруда: 37-40-09.
Омские полицейские задержали 16-летнего изготовителя кастета
Незаконное изготовление холодного оружия наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.
Пуховики GEOX вошли в ТОП-7 товаров повышенного качества
В ходе исследования эксперты Роскачества изучили состав курток, способность изделий «дышать», отталкивать влагу и сохранять тепло.
Омские предприятия коммунального комплекса активно гасят долги за газ
«Газпром межрегионгаз Омск» получил за две недели 160 миллионов рублей просроченной задолженности от предприятий. Мэрия следит за ситуацией.
Омская прокуратура проверит больницу, выдавшую справку напавшему на девочку наркоману
По решению суда злоумышленник заключен под стражу до 1 апреля 2017 года.
Новости Омска
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
|БЦ "Радуга"
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