Свежие новости в Омске онлайн
Омичей приглашают познакомиться с самыми большими пауками в мире
У каждого вида пауков и скорпионов свой характер. Животные будут представлены в стеклянных закрытых террариумах.
Омский водоканал поставил Омсктрансмаш в «Угол позора»
«Росводоканал Омск» обнародовал топ-5 худших и лучших плательщиков прошедшего года.
Назаров знает как не повторить ошибки питерского девелопера
В Омске стартовал очередной крупный девелоперский проект - поселок "Русский стиль", расположен он по соседству с поселком "ПушкинЪ".
Омская полиция разыскивает «мастера по окнам», ограбившего пенсионерку (фото)
Субъективный портрет подозреваемого: мужчина 40 - 45 лет, рост 180 см, плотного телосложения, лицо круглое, глаза светлые, волосы светлые.
Выпускникам омских детдомов помогают в поиске работы
Весь год в Омске организовывали мероприятия, в рамках которых подростки получали возможность ознакомиться знакомили с ситуацией на региональном рынке труда.
Осужденные омской колонии слепили крейсер «Аврора» (фото)
Очередной ледово-снежный шедевр будет украшать территорию жилой зоны колонии до весны.
Двораковский поручил создать концепцию развития муниципальных рынков Омска
В ближайшее время в городе будет создана рабочая группа, которая и займется созданием концепции развития рынков, основываясь при этом на опыте других регионов России.
Госжилинспекция Омской области проведет «прямую линию» по вопросам ОДН
Омичам разъяснят по телефону новый порядок начисления платы за коммунальные услуги для содержания многоквартирных домов.
Омичи не пришли к единому мнению, где установить памятник Петру I
Окончательное решение по размещению памятника остается за омскими архитекторами, краеведами, учеными и художниками.
В Омске сотрудники полиции и Росгвардии освободили 13-летнюю заложницу (фото)
Угрожая ножом, злоумышленник требовал наркотики. Преступник задержан. По факту захвата заложника возбуждено уголовное дело.
В Центре Омска демонтировали еще 30 незаконно установленных рекламных объектов
При этом рейд работники провели только по двум улицам — 10 лет Октября и Лермонтова.
В 2016 году региональное УФНС рассмотрело в досудебном порядке 398 жалоб омичей
Не доходя до суда, 122 жалобы по налоговым спорам были удовлетворены в пользу заявителей.
Омские полицейские изъяли у бизнесмена нелегальную алкогольную продукцию
В ходе проверки стражи порядка изъяли из павильона 98 единиц различных алкогольных напитков.
За 2016 год в Омске гречка подорожала в среднем на 25,6%
Также цены увеличились на картофель и твердый сыр.
Руководители омских организаций спиваются на рабочем месте
Ко Дню рождения водки в России специалисты агенства Зарплата.ру провели любопытный опрос среди работающих омичей.
Новости Омска
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Лауреат региональной молодёжной премии им. Ф.М. Достоевского за подборку рассказов. Лауреат II степени Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (Орёл, 2016)
|БЦ "Радуга"
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епр
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