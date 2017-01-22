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27 января
вчера, 16:30
398 просмотров
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Свежие новости в Омске онлайн

По вине предприятий и домовладельцев весной Омск может затопить

По вине предприятий и домовладельцев весной Омск может затопить

Не все предприятия и собственники жилья при уборке снега вывозят его на специальные полигоны, нарушая тем самым Правила благоустройства.

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21.01.2017 17:32
302 просмотров 1
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Омские полицейские помогают бомжам (фото)

Омские полицейские помогают бомжам (фото)

В Омске проходит неделя «Милосердия». Омичей просят не быть равнодушными к лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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21.01.2017 17:06
Фото
442 просмотров
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Омский центр занятости приглашает в конце января на ярмарку вакансий

Омский центр занятости приглашает в конце января на ярмарку вакансий

Соискателям предложат рабочие места как на предприятиях Омска и области, так и в других городах для работы вахтовым методом.

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21.01.2017 16:30
397 просмотров
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Охотничий азарт довел двух жителей области до уголовного дела

Охотничий азарт довел двух жителей области до уголовного дела

Отправившись добывать зайцев, двое мужчин не смогли устоять перед загонной охотой на копытных. Убито пять косуль.

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21.01.2017 15:20
840 просмотров
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Омские организации приглашаются на арт-конкурс «12 стульев для дворца»

Омские организации приглашаются на арт-конкурс «12 стульев для дворца»

Для участия в конкурсе нужны креативное мышление, фантазия, корпоративный дух и стул.

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21.01.2017 14:45
Фото
310 просмотров
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В Омске карантин объявлен в 15 школах

В Омске карантин объявлен в 15 школах

Также занятия отменены в 13 детских садах города.

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20.01.2017 23:04
929 просмотров
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Пропавшая в Омске Анастасия Небукина перед исчезновением искала в сети информацию о ядах

Пропавшая в Омске Анастасия Небукина перед исчезновением искала в сети информацию о ядах

Следователи узнали эту информацию благодаря телефону исчезнувшей студентки.

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20.01.2017 22:42
1172 просмотров
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На светофоре у Континента появилась пешеходная фаза

На светофоре у Континента появилась пешеходная фаза

Мэрия продолжает приводить режим работы светофоров в соответствие с нормативными требованиями, не допускающими пересечение транспорта и пешеходов.

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20.01.2017 18:25
639 просмотров
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В Омской области есть свободные места в пансионатах для пожилых людей

В Омской области есть свободные места в пансионатах для пожилых людей

Сейчас в регионе функционируют восемь пансионатов. Социальные услуги в них предоставляются в соответствии со стандартом.

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20.01.2017 16:45
562 просмотров
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Хозяин омских массажных салонов получил 3 года колонии за организацию проституции

Хозяин омских массажных салонов получил 3 года колонии за организацию проституции

Вопрос о закрытии салонов «Сакура» будет в судебном порядке решать Прокуратура Советского района Омска.

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20.01.2017 16:15
611 просмотров
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Первый приют для беременных женщин и матерей открылся в Омске

Первый приют для беременных женщин и матерей открылся в Омске

В Центре помощи омичкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогут  с трудоустройством и окажут психологическую и юридическую помощь.

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20.01.2017 15:46
567 просмотров
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Из Северной Осетии в Омск прибыла партия сомнительной соевой муки

Из Северной Осетии в Омск прибыла партия сомнительной соевой муки

О поставке продукции вопреки действующему законодательству Упралвение Россельхознадзора никто не предупредил.

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20.01.2017 15:15
492 просмотров
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На Комсомольском мосту демонтировали незаконную рекламу

На Комсомольском мосту демонтировали незаконную рекламу

Счет за работы будет выставлен владельцу рекламной растяжки, который не принял меры в установленные после получения уведомления.

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20.01.2017 14:43
493 просмотров
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Молодая омичка лишилась 10 тысяч рублей после ночи с новым знакомым

Молодая омичка лишилась 10 тысяч рублей после ночи с новым знакомым

В баре молодой человек запомнил пин-код карты девушки, а на утро, после совместно проведенной ночи, обналичил средства с ее счета.

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20.01.2017 14:15
1114 просмотров
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Новости Омска [Страница 1]23»
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Новости Омска

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Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

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ВТБ заключил больше 230 кредитных сделок с субъектами МСП по «Программе 6,5» на 37 млрд рублей

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ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

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Молодая аудитория вновь повернулась к телеэкрану

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«Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» — лидер рейтинга доходности по итогам 2016 г.

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Более 50% терминалов Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают технологию бесконтактной оплаты

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«ОмскВодоканал» награждён благодарственным письмом за участие в благотворительной акции

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Первых своих подопечных «Дом радужного детства» примет уже в середине будущего года. В хосписе предполагается одновременное размещение сразу нескольких семей с детьми.

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За державу обидно! И за журналюг тоже!

Оперативно-разыскная часть Собственной безопасности УМВД России по Омской области при согласовании и при участии своих коллег из МВД России задержала при получении взятки старшего лейтенанта юстиции, против которого возбудили уголовное дело.

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Делать добро легче вместе!

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Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
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Хорошавина Татьяна Александровна

// Омский «шелковый путь» прокладывает мэрия

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ВТТВ-Омск

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Роснанотех, ГК
Роснанотех, ГК

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Юнигаз, ООО

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Омский государственный музыкальный театр

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Обсуждения
Алекс:

Помню помню,как в первой половине зимы,наши "благоустройщики" отчитыва...

// По вине предприятий и домовладельцев весной Омск может затопить

Гаврила:

Тут прячь не прячь, а всё равно это не спасёт. Надо было раньше с банком договар...

// Житель Омского района отработает 360 часов на благо общества за просроченный кредит

елена:

а если частникам запретить личным транспортом пользоваться то выручка будет ещё...

// В Омске после сокращения маршруток у ПАТП выросла прибыль

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